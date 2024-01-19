Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта

В Ростове 3 апреля состоится концерт патриотического певца SHAMAN. Билеты на мероприятие активно раскупаются. Так, из данных онлайн-касс следует, что раскуплены почти все билеты в партере. Их стоимость варьировалась от шести тысяч рублей. Чтобы лицезреть SHAMAN в первом ряду, фанаты не пожалели заплатить и девяти тысяч.