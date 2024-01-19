Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Ростове 3 апреля состоится концерт патриотического певца SHAMAN. Билеты на мероприятие активно раскупаются. Так, из данных онлайн-касс следует, что раскуплены почти все билеты в партере. Их стоимость варьировалась от шести тысяч рублей. Чтобы лицезреть SHAMAN в первом ряду, фанаты не пожалели заплатить и девяти тысяч.
Раскуплены и самые дешевые билеты на выступление артиста. За места на балконах просили от 2,8 тысячи рублей до 3,2 тысячи рублей.
Ранее ростовчанина Басту назвали самым востребованным артистом в Эмиратах.