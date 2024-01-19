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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта

Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта

19 января 2024, 13:44
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wiki
Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
Самые дешевые и дорогие билеты на концерт певца SHAMAN в Ростове раскуплены, следует из данных в онлайн-кассах.

В Ростове 3 апреля состоится концерт патриотического певца SHAMAN. Билеты на мероприятие активно раскупаются. Так, из данных онлайн-касс следует, что раскуплены почти все билеты в партере. Их стоимость варьировалась от шести тысяч рублей. Чтобы лицезреть SHAMAN в первом ряду, фанаты не пожалели заплатить и девяти тысяч.

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Раскуплены и самые дешевые билеты на выступление артиста. За места на балконах просили от 2,8 тысячи рублей до 3,2 тысячи рублей.

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