Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову

С нулевого по четвертый километр А-135 автомобили смогут проехать по двум левым полосам проезжей части, в это время правые полосы трассы и моста через реку Чмутовую будут закрыты для капремонта. Ремонт Западного подъезда к Ростову обещают закончить осенью 2024 года.