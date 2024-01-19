Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:56
Представители Упрдор Москва-Волгоград объявили, что с 1 февраля в Ростовской области планируется изменить схему движения по трассе А-135 от М-4 «Дон» (Западный подъезд к Ростову).
С нулевого по четвертый километр А-135 автомобили смогут проехать по двум левым полосам проезжей части, в это время правые полосы трассы и моста через реку Чмутовую будут закрыты для капремонта. Ремонт Западного подъезда к Ростову обещают закончить осенью 2024 года.
Водителей просят быть внимательными во время проезда по участку дорожных работ, не превышать скорость и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев возмутился низким качеством ремонта трассы М-4 «Дон» и заявил, что именно состояние дорог приводит к пробкам и чрезвычайным ситуациям на трассе.