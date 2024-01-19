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Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову

Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову

19 января 2024, 08:53
Фото: 1MI
Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову
С 1 февраля изменится схема движения на Западном подъезде к Ростову с трассы М-4 «Дон», об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Представители Упрдор Москва-Волгоград объявили, что с 1 февраля в Ростовской области планируется изменить схему движения по трассе А-135 от М-4 «Дон» (Западный подъезд к Ростову).

С нулевого по четвертый километр А-135 автомобили смогут проехать по двум левым полосам проезжей части, в это время правые полосы трассы и моста через реку Чмутовую будут закрыты для капремонта. Ремонт Западного подъезда к Ростову обещают закончить осенью 2024 года.

Водителей просят быть внимательными во время проезда по участку дорожных работ, не превышать скорость и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»
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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев возмутился низким качеством ремонта трассы М-4 «Дон» и заявил, что именно состояние дорог приводит к пробкам и чрезвычайным ситуациям на трассе.

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