Собирал людей по частям: легендарный хирург Сергей Нерсесянц умер в Ростове

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В возрасте 76-ти лет в Ростове умер заслуженный врач, главный челюстно-лицевой хирург РОКБ Сергей Нерсесянц. Работе он посвятил более 50 лет. Он спас жизни тысячи людей.
Один из самых известных случаев произошел несколько лет назад. Нерсесянц буквально собрал по частям экс-начальника управления ГИБДД Ростовской области Сергея Моргачева. На него было совершено покушение. Позже немецкие врачи, увидев результат продленной работы, заявили, что Нерсесянцу удалось совершить чудо.
Напомним, на днях скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько.