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В Ростове умер главный челюстно-лицевой хирург Ростовской области Сергей Нерсесянц

Собирал людей по частям: легендарный хирург Сергей Нерсесянц умер в Ростове

19 января 2024, 17:19
Фото: Pxhere.com
В Ростове умер главный челюстно-лицевой хирург Ростовской области Сергей Нерсесянц

В Ростове умер хирург Нерсесянц, собравший по частям экс-начальника ГИБДД

На 77-м году жизни в Ростове умер главный челюстно-лицевой хирург Ростовской области Сергей Нерсесянц, пишет 1рнд.

В возрасте 76-ти лет в Ростове умер заслуженный врач, главный челюстно-лицевой хирург РОКБ Сергей Нерсесянц. Работе он посвятил более 50 лет. Он спас жизни тысячи людей.

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Один из самых известных случаев произошел несколько лет назад. Нерсесянц буквально собрал по частям экс-начальника управления ГИБДД Ростовской области Сергея Моргачева. На него было совершено покушение. Позже немецкие врачи, увидев результат продленной работы, заявили, что Нерсесянцу удалось совершить чудо.

Напомним, на днях скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько.

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