Собирал людей по частям: легендарный хирург Сергей Нерсесянц умер в Ростове

Один из самых известных случаев произошел несколько лет назад. Нерсесянц буквально собрал по частям экс-начальника управления ГИБДД Ростовской области Сергея Моргачева. На него было совершено покушение. Позже немецкие врачи, увидев результат продленной работы, заявили, что Нерсесянцу удалось совершить чудо.