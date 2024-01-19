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Спрос на новостройки в Ростове-на-Дону взлетел на 26%

Спрос на новостройки в Ростове-на-Дону взлетел на 26%

19 января 2024, 05:40
Фото: 1MI
По результатам четвертого квартала 2023 года в Ростове-на-Дону спрос на новое жилье увеличился на 26%, сообщает «Авито Недвижимость».

А предложений за это время стало меньше на 11%.

«Комсомольская правда» со ссылкой на данные портала пишет, что средняя цена за квадратный метр на «первичке» составила примерно 120 тысяч рублей, с изменением цены за квартал на 6%.

В целом по России, спрос на новостройки увеличился на 19% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Особенно значительный рост спроса наблюдался в Красноярске, Рязани, Краснодаре и Москве.

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Наибольший интерес у покупателей вызвали студии (27% прирост спроса). На второй позиции идут квартиры с четырьмя и более комнатами (21%), на третьем — однокомнатные квартиры (20% рост спроса).

Ранее стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках.

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Краснодар#Рязань#Красноярск#Первичный рынок#Цена за квадратный метр
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