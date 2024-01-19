Спрос на новостройки в Ростове-на-Дону взлетел на 26%

А предложений за это время стало меньше на 11%.



«Комсомольская правда» со ссылкой на данные портала пишет, что средняя цена за квадратный метр на «первичке» составила примерно 120 тысяч рублей, с изменением цены за квартал на 6%.



В целом по России, спрос на новостройки увеличился на 19% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Особенно значительный рост спроса наблюдался в Красноярске, Рязани, Краснодаре и Москве.