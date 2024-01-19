Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%

Из-за высоких ставок на жилищные кредиты население, вероятно, не будет брать ипотеку, а предпочтет долгосрочную аренду жилья. А потому в пиковые периоды (особенно во второй половине лета и осенью) спрос на аренду будет оставаться высоким, а цены продолжат расти.