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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%

Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%

19 января 2024, 12:23
Фото: Midjourney
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%
Предложение на рынке аренды жилья сократилось в Ростове, спрос при этом продолжает расти, рассказал корреспонденту RostovGazeta руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

По итогам года в Ростове на 3% снизилось количество предложений на рынке долгосрочной аренды жилья. При этом спрос повысился на те же 3%.

Аналитики обращают внимание, что средняя ставка найма в регионе за год выросла на 29%, с 17 тысяч рублей до 22 тысяч рублей.

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Из-за высоких ставок на жилищные кредиты население, вероятно, не будет брать ипотеку, а предпочтет долгосрочную аренду жилья. А потому в пиковые периоды (особенно во второй половине лета и осенью) спрос на аренду будет оставаться высоким, а цены продолжат расти.

Ранее власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе.

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