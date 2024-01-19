Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По итогам года в Ростове на 3% снизилось количество предложений на рынке долгосрочной аренды жилья. При этом спрос повысился на те же 3%.
Аналитики обращают внимание, что средняя ставка найма в регионе за год выросла на 29%, с 17 тысяч рублей до 22 тысяч рублей.
Из-за высоких ставок на жилищные кредиты население, вероятно, не будет брать ипотеку, а предпочтет долгосрочную аренду жилья. А потому в пиковые периоды (особенно во второй половине лета и осенью) спрос на аренду будет оставаться высоким, а цены продолжат расти.
Ранее власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе.