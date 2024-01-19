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Стало известно, где дешевле купить курицу в Ростовской области

Стало известно, где дешевле купить курицу в Ростовской области

19 января 2024, 05:56
Фото: 1MI
В Ростовской области самое дешевое куриное мясо продается в Миллерово, сообщает Ростовстат.

Проведенный мониторинг цен показал, что этот продукт дешевле всего в Миллерово, где стоит 199 рублей за килограмм. На втором месте стоит Ростов с ценником 205 рублей, а далее идут Таганрог, Шахты и Волгодонск.

Самая дешевая говядина оказалась в Волгодонске — 486 рублей, второе и третье места по стоимости заняли Шахты и Сальск. Свинину дешевле всего покупать в Ростове, где она стоит 346 рублей за килограмм.

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А в Миллерово получится выгоднее всего взять баранину — 532 рубля. Самая дешевая колбаса в Таганроге, а рыба — в Волгодонске.

Ранее ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца.

До этого стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Волгодонск#Миллерово#Рыба#Сальск#Ростов#Яйца#Колбаса#Свинина#Баранина#Говядина
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