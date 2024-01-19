Стало известно, где дешевле купить курицу в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Проведенный мониторинг цен показал, что этот продукт дешевле всего в Миллерово, где стоит 199 рублей за килограмм. На втором месте стоит Ростов с ценником 205 рублей, а далее идут Таганрог, Шахты и Волгодонск.
Самая дешевая говядина оказалась в Волгодонске — 486 рублей, второе и третье места по стоимости заняли Шахты и Сальск. Свинину дешевле всего покупать в Ростове, где она стоит 346 рублей за килограмм.
А в Миллерово получится выгоднее всего взять баранину — 532 рубля. Самая дешевая колбаса в Таганроге, а рыба — в Волгодонске.
Ранее ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца.
До этого стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках.