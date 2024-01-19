Стало известно об увольнении руководства управления по вопросам миграции на Дону

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По информации издания, потеряли работу также начальники пяти территориальных подразделений по вопросам миграции. Говорится, что они написали соответствующие рапорты.
«Есть вероятность, что их может коснуться уголовное преследование. Их могут заподозрить в организации преступного сообщества», — пишет издание со ссылкой на силовые ведомства.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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