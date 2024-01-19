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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Стало известно об увольнении руководства управления по вопросам миграции на Дону

Стало известно об увольнении руководства управления по вопросам миграции на Дону

19 января 2024, 10:45
Фото: Яндекс.Карты
Стало известно об увольнении руководства управления по вопросам миграции на Дону
В Ростовской области вероятно ушли со своих постов руководители управления по вопросам миграции регионального УМВД, сообщает 1Rnd со ссылкой на свой источник.

По информации издания, потеряли работу также начальники пяти территориальных подразделений по вопросам миграции. Говорится, что они написали соответствующие рапорты.

«Есть вероятность, что их может коснуться уголовное преследование. Их могут заподозрить в организации преступного сообщества», — пишет издание со ссылкой на силовые ведомства.

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Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Азове уволили осужденного главу администрации. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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