rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Стало известно состояние людей после взрыва на заводе в Ростовской области

Стало известно состояние людей после взрыва на заводе в Ростовской области

19 января 2024, 13:14
Фото: 1MI
Стало известно состояние людей после взрыва на заводе в Ростовской области
В Ростовской области шесть человек находятся в больницах после прогремевшего на предприятии взрыва, сообщили в облправительстве.

Двух раненых 17 января доставили в Ростов, они находятся в областном ожоговом центре. Специалисты оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«В БСМП Шахтах сейчас находятся четыре человек из числа раненых. Их состояние оценивается также как средней степени тяжести», — рассказали власти.

«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января
Узнать подробнее

Отмечается, что всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, в среду, 17 января, на Шахтинском полиэфирном заводе прогремел взрыв, который в дальнейшем стал причиной крупного пожара. ЧП на производстве привело к тому, что пострадали 10 человек.

Позже стало известно, что предприятие приостановило работу.

Читайте также:
Шахтинский полиэфирный завод приостановил работу после взрыва и пожараВ Ростовской области распространяют фейк о взрыве цеха с беспилотниками
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Медицинская помощь#Крупный пожар#Раненые#Предприятие#Больницы#Происшествия#Прогремевший взрыв#Областной ожоговый центр
Подпишитесь
«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
Сегодня, 11:56
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%
Сегодня, 12:23
В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО
Сегодня, 11:47
На ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 млрд рублей
Сегодня, 11:38
Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных
Сегодня, 11:36
«ДОННЕФТЕСТРОЙ» ананосировал старт продаж в новом мегарайоне
Сегодня, 14:09