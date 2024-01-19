Стало известно состояние людей после взрыва на заводе в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Двух раненых 17 января доставили в Ростов, они находятся в областном ожоговом центре. Специалисты оценивают их состояние как средней степени тяжести.
«В БСМП Шахтах сейчас находятся четыре человек из числа раненых. Их состояние оценивается также как средней степени тяжести», — рассказали власти.
Отмечается, что всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Позже стало известно, что предприятие приостановило работу.