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Published Сегодня, 06:58

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Updated Сегодня, 07:34

Стоимость икры упала в Ростовской области

Красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило

19 января 2024, 06:58
Фото: rostovgazeta.ru
Стоимость икры упала в Ростовской области

Стоимость икры упала в Ростовской области

В Ростовской области в 2023 году спрос на красную икру вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом. сообщает сервис «Чек Индекс».

Представители ресурса рассказали «РБК Ростов», что средняя цена продукта в регионе снизилась на 2% и составила 5770 рублей.

Чаще всего икру разбирали в специализированных торговых точках, а не в сетевых магазинах. Объем упаковки продукции востребован в размере 250-300 грамм, но в последний квартал 2023 года покупатели чаще выбирали упаковку в 500 грамм.

Отрава в банке: жителей Ростовской области предупредили о фальсификате красной икры
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В основном местные жители покупали икру горбуши, нерки и кеты.

Эксперты рассказали, что из-за рекордного улова лососевых и уменьшения оптовых цен, а также создания информационной платформы на основе этих данных, количество любителей красной икры значительно увеличилось. Вследствие этого появилось больше мест, где можно приобрести красную икру в мелкой продаже.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о фальсификате красной икры 11 января.

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