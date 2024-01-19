Красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Представители ресурса рассказали «РБК Ростов», что средняя цена продукта в регионе снизилась на 2% и составила 5770 рублей.
Чаще всего икру разбирали в специализированных торговых точках, а не в сетевых магазинах. Объем упаковки продукции востребован в размере 250-300 грамм, но в последний квартал 2023 года покупатели чаще выбирали упаковку в 500 грамм.
В основном местные жители покупали икру горбуши, нерки и кеты.
Эксперты рассказали, что из-за рекордного улова лососевых и уменьшения оптовых цен, а также создания информационной платформы на основе этих данных, количество любителей красной икры значительно увеличилось. Вследствие этого появилось больше мест, где можно приобрести красную икру в мелкой продаже.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о фальсификате красной икры 11 января.