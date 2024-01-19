Красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило

Представители ресурса рассказали «РБК Ростов», что средняя цена продукта в регионе снизилась на 2% и составила 5770 рублей.



Чаще всего икру разбирали в специализированных торговых точках, а не в сетевых магазинах. Объем упаковки продукции востребован в размере 250-300 грамм, но в последний квартал 2023 года покупатели чаще выбирали упаковку в 500 грамм.