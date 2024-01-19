Суд заключил под стражу напавшего на подростка в Аксайском районе

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
Modified Сегодня, 20:17
Updated Сегодня, 20:17
По решению суда под стражу отправлен Агамурат Джумаев. Его обвиняют по статье о хулиганстве. За решеткой он пробудет, как минимум, до 3 марта.
Джумаев, по предварительной версии, 1 января в поселке Красный Аксайского района, будучи пьяным, «используя малозначительный повод», вступил в конфликт с местным жителем и подростком. В ходе ссоры он ударил подростка по голове телефоном. В последствии у мальчика появился отек в лобной части головы.
В постановлении суда указывается, что Джумаев отдавал себе отчет в том, что делает, и какие последствия для здоровья других людей будут иметь его действия.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области осудили организатора канала незаконной миграции.