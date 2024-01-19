rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:15

Published Сегодня, 20:15

Modified Сегодня, 20:17

Updated Сегодня, 20:17

Суд заключил под стражу напавшего на подростка в Аксае приезжего

Суд заключил под стражу напавшего на подростка в Аксайском районе

19 января 2024, 20:15
Фото: pxhere.com
Суд заключил под стражу напавшего на подростка в Аксае приезжего
Ленинский суд в Ростове избрал меру пресечения для Джумаева Агамурата, рассказали в пресс-службе судов региона.

По решению суда под стражу отправлен Агамурат Джумаев. Его обвиняют по статье о хулиганстве. За решеткой он пробудет, как минимум, до 3 марта.

Джумаев, по предварительной версии, 1 января в поселке Красный Аксайского района, будучи пьяным, «используя малозначительный повод», вступил в конфликт с местным жителем и подростком. В ходе ссоры он ударил подростка по голове телефоном. В последствии у мальчика появился отек в лобной части головы.

Стало известно об увольнении руководства управления по вопросам миграции на Дону
Узнать подробнее

В постановлении суда указывается, что Джумаев отдавал себе отчет в том, что делает, и какие последствия для здоровья других людей будут иметь его действия.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области осудили организатора канала незаконной миграции.

Читайте также:
Семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половникомЭкс-зампреда Ростовского облсуда Юрову собираются выдать следствиюУчастник СВО вернулся на фронт после нападения в Батайске
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Аксайский район#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах
Сегодня, 15:37
Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках
Сегодня, 16:57
Ткани начинают отмирать: мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков
Сегодня, 16:53
Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону
Сегодня, 16:18
Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове
Сегодня, 14:30
Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
Сегодня, 13:44