rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Врачи в Ростове спасли двух мальчиков-близнецов, проглотивших больше 60 магнитных шариков

Ткани начинают отмирать: мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков

19 января 2024, 16:53
Фото: pxhere.com
Врачи в Ростове спасли двух мальчиков-близнецов, проглотивших больше 60 магнитных шариков

Мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков

Врачи в Ростове спасли двух мальчиков-близнецов, проглотивших больше 60 магнитных шариков, рассказали в Миндраве региона.

Только за один месяц в горбольницу №20 поступили сразу несколько детей, проглотивших шарики-магниты. Такие шарики серьезно травмируют стенку кишки. Это приводит к нарушению ее питания, а через восемь часов — и к омертвению.

Например, к врачам попал двухлетний мальчик. У него подозревали аппендицит и перитонит. После обследования у ребенка нашли 29 магнитных шариков.

«Во время операции выявлено шесть перфораций кишечника с явлениями разлитого перитонита», — рассказали врачи.

Уже на следующий день к медикам поступил брат-близнец малыша. У него нашли еще 38 таких же магнитных шариков. Из-за них у юного пациента развился некроз и перфорация стенки кишки.

Магнитные шарики, обнаруженные у детейМагнитные шарики, обнаруженные у детей
Магнитные шарики, обнаруженные у детей
Фото: Минздрав Ростовской области

Реабилитация после операций у близнецов проходила тяжело. Однако сейчас они чувствуют себя хорошо.

Ранее врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна. Медики уточняют, что зачастую микоплазма вызывает заболевания мочеполовой и дыхательной систем. В том числе, и микоплазменную пневмонию.

Читайте также:
Полицию и спасателей вызвали к ТЦ «Сокол» в Ростове из-за «гранаты» на ключахЧасть Ростовской области оказалась под карантином из-за плотоядной собакиВласти выявили жесткие нарушения на автобусных маршрутах Ростовской области
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах
Сегодня, 15:37
Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках
Сегодня, 16:57
Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону
Сегодня, 16:18
Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове
Сегодня, 14:30
Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
Сегодня, 13:44