Ткани начинают отмирать: мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Только за один месяц в горбольницу №20 поступили сразу несколько детей, проглотивших шарики-магниты. Такие шарики серьезно травмируют стенку кишки. Это приводит к нарушению ее питания, а через восемь часов — и к омертвению.
Например, к врачам попал двухлетний мальчик. У него подозревали аппендицит и перитонит. После обследования у ребенка нашли 29 магнитных шариков.
«Во время операции выявлено шесть перфораций кишечника с явлениями разлитого перитонита», — рассказали врачи.
Уже на следующий день к медикам поступил брат-близнец малыша. У него нашли еще 38 таких же магнитных шариков. Из-за них у юного пациента развился некроз и перфорация стенки кишки.
Реабилитация после операций у близнецов проходила тяжело. Однако сейчас они чувствуют себя хорошо.
Ранее врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна. Медики уточняют, что зачастую микоплазма вызывает заболевания мочеполовой и дыхательной систем. В том числе, и микоплазменную пневмонию.