Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за аварии

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Инцидент случился днем в пятницу, 19 января, что затронуло сразу несколько улиц. Среди них Восточная, Максима Горького, Красноармейская и переулка Крепостной.
Кроме того, света нет по улицам Красноармейская, Пушкинская, Лермонтовская, Филимоновская, Малюгиной, Адыгейская. Также это затронуло проспект Кировский и переулок Журавлева.
Электрики обещают, что завершат ремонтные работы в течение трех часов.
Ранее в регионе происходили более крупные аварии, в том числе из-за плохой погоды. Так, в конце минувшего года ограничения коснулись более 99 тысяч человек.
До этого выживальщик рассказал ростовчанам, что делать при остутствии электроснабжения.