rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за аварии

Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за аварии

19 января 2024, 12:36
Фото: «Донэнерго»
Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за аварии
В Ростове-на-Дону из-за аварийной ситуации отключили электричество в центральной части города, сообщает «Донэнерго» в Telegram-канале.

Инцидент случился днем в пятницу, 19 января, что затронуло сразу несколько улиц. Среди них Восточная, Максима Горького, Красноармейская и переулка Крепостной.

Кроме того, света нет по улицам Красноармейская, Пушкинская, Лермонтовская, Филимоновская, Малюгиной, Адыгейская. Также это затронуло проспект Кировский и переулок Журавлева.

Почти 90 тыс человек остаются без электричества в Ростовской области
Узнать подробнее

Электрики обещают, что завершат ремонтные работы в течение трех часов.

Ранее в регионе происходили более крупные аварии, в том числе из-за плохой погоды. Так, в конце минувшего года ограничения коснулись более 99 тысяч человек.

До этого выживальщик рассказал ростовчанам, что делать при остутствии электроснабжения.

Читайте также:
Почти 90 тыс человек остаются без электричества в Ростовской областиУпала опора: Аксай и часть Ростова снова остались без электричестваВ Ростове 27 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Непогода#Электричество#Улицы#Жители#Центр города#Восстановительные работы#Происшествия
Подпишитесь
«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
Сегодня, 11:56
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%
Сегодня, 12:23
В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО
Сегодня, 11:47
На ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 млрд рублей
Сегодня, 11:38
Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных
Сегодня, 11:36
«ДОННЕФТЕСТРОЙ» ананосировал старт продаж в новом мегарайоне
Сегодня, 14:09