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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове

Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове

19 января 2024, 14:30
Фото: Midjourney
Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове
Александра Нечаева осудили за шпионаж в пользу Украины, сообщает «Коммерсантъ».

Уроженца Макеевки в ДНР Александра Нечаева осудили в Ростове за шпионаж. Приговор ему выносила коллегия их трех федеральных судей.

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Дело рассматривалось в закрытом режиме, а потому его подробности не разглашаются. Известно лишь, что суд признал Нечаева виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначали наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Ростовской области вынесли приговор мобилизованному, пытавшемуся за взятку не попасть в зону СВО. Размер взятки составил 40 тысяч рублей. Он пытался дать ее супруге военного, ранее руководившего штурмовой группой. Примечательно, что женщина не имела полномочий и даже гипотетической возможности помочь мобилизованному избежать отправки на фронт. Однако сам он рассчитывал остаться служить в воинской части.

До этого в Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника. Перед совершением правонарушения военный распивал алкоголь.

Также RostovGazeta рассказала, как жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Суд в Ростовской области#Ростов
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