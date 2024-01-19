Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове

Ранее в Ростовской области вынесли приговор мобилизованному, пытавшемуся за взятку не попасть в зону СВО. Размер взятки составил 40 тысяч рублей. Он пытался дать ее супруге военного, ранее руководившего штурмовой группой. Примечательно, что женщина не имела полномочий и даже гипотетической возможности помочь мобилизованному избежать отправки на фронт. Однако сам он рассчитывал остаться служить в воинской части.