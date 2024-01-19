Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Уроженца Макеевки в ДНР Александра Нечаева осудили в Ростове за шпионаж. Приговор ему выносила коллегия их трех федеральных судей.
Дело рассматривалось в закрытом режиме, а потому его подробности не разглашаются. Известно лишь, что суд признал Нечаева виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначали наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Ростовской области вынесли приговор мобилизованному, пытавшемуся за взятку не попасть в зону СВО. Размер взятки составил 40 тысяч рублей. Он пытался дать ее супруге военного, ранее руководившего штурмовой группой. Примечательно, что женщина не имела полномочий и даже гипотетической возможности помочь мобилизованному избежать отправки на фронт. Однако сам он рассчитывал остаться служить в воинской части.
До этого в Новочеркасске осудили контрактника, ударившего ножом начальника. Перед совершением правонарушения военный распивал алкоголь.
Также RostovGazeta рассказала, как жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию.