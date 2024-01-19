Урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музея

«Общественности в 2022 году почти удалось отстоять два ценных исторических здания. По одному из зданий Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) принял заявку по включению его в список ОКН, и трогать его было нельзя. Однако это не помогло», — говорит эксперт.





