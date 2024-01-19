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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музея

Урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музея

19 января 2024, 07:23
Фото: «Ростов главный» ВК
Урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музея
Напомним, 15 января стало известно о том, что губернатор Василий Голубев без торгов отдал участок земли для строительства музея ГК «Сокол».

Ростовский урбанист Артемий Зайцев рассказывает, что здания в историческом квартале в переулке Семашко, 30-32 были снесены якобы по ошибке экскаваторщика.

«Общественности в 2022 году почти удалось отстоять два ценных исторических здания. По одному из зданий Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) принял заявку по включению его в список ОКН, и трогать его было нельзя. Однако это не помогло», — говорит эксперт.


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По словам Артемия Зайцева, аварийные расселённые дома могли бы ещё долго стоять, пока кто-нибудь не взял бы их на реконструкцию.

«Общественники настаивали, что музей можно было бы разместить в историческом здании», — замечает урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему платную дорогу вряд ли построят в Ростове.

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