Урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музея

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Ростовский урбанист Артемий Зайцев рассказывает, что здания в историческом квартале в переулке Семашко, 30-32 были снесены якобы по ошибке экскаваторщика.
«Общественности в 2022 году почти удалось отстоять два ценных исторических здания. По одному из зданий Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) принял заявку по включению его в список ОКН, и трогать его было нельзя. Однако это не помогло», — говорит эксперт.
По словам Артемия Зайцева, аварийные расселённые дома могли бы ещё долго стоять, пока кто-нибудь не взял бы их на реконструкцию.
«Общественники настаивали, что музей можно было бы разместить в историческом здании», — замечает урбанист.
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