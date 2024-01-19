В донском Минздраве не дали информацию о лечении инвалида, который мучается от боли

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Однако какая именно медицинская помощь оказывается Александру Зубову, в Минздраве донского края раскрывать не стали — сослались на врачебную тайну.
Напомним, житель Песчанокопского района Александр Зубов еще в ноябре 2023 года обратился в нашу редакцию. Он рассказал о невыносимой боли, которая возникла из-за того, что морфиновая помпа вышла из строя. Помпа поставляла ему обезболивающее в спинной мозг после операции на позвоночник.
Помочь инвалиду в получении необходимой медицинской помощи взялись представители ростовской общественной организации.
Однако ничего не менялось. Разве что помпа у Александра Зубова начала издавать предупреждающий звуковой сигнал, а на табло появилась дата — 24 января.
По информации СКР, следователи проводили проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано. В январе медучреждением принято решение отключить помпу из-за начавшегося воспаления. Сейчас глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки после жалоб инвалида из Ростова-на-Дону.