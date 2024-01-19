В донском Минздраве не дали информацию о лечении инвалида, который мучается от боли

Напомним, житель Песчанокопского района Александр Зубов еще в ноябре 2023 года обратился в нашу редакцию. Он рассказал о невыносимой боли, которая возникла из-за того, что морфиновая помпа вышла из строя. Помпа поставляла ему обезболивающее в спинной мозг после операции на позвоночник.