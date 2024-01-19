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Published Сегодня, 06:50

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В Минздраве Ростовской области не сообщили, как лечат инвалида, который мучается от боли

В донском Минздраве не дали информацию о лечении инвалида, который мучается от боли

19 января 2024, 06:50
Фото: 1MI
В Минздраве Ростовской области не сообщили, как лечат инвалида, который мучается от боли

В донском минздраве оправдались за инвалида, который мучается от боли

Жителю Песчанокопского района Александру Зубову медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Об этом RostovGazeta проинформировали в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Однако какая именно медицинская помощь оказывается Александру Зубову, в Минздраве донского края раскрывать не стали — сослались на врачебную тайну.

Напомним, житель Песчанокопского района Александр Зубов еще в ноябре 2023 года обратился в нашу редакцию. Он рассказал о невыносимой боли, которая возникла из-за того, что морфиновая помпа вышла из строя. Помпа поставляла ему обезболивающее в спинной мозг после операции на позвоночник.

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Помочь инвалиду в получении необходимой медицинской помощи взялись представители ростовской общественной организации.

Однако ничего не менялось. Разве что помпа у Александра Зубова начала издавать предупреждающий звуковой сигнал, а на табло появилась дата — 24 января.

По информации СКР, следователи проводили проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано. В январе медучреждением принято решение отключить помпу из-за начавшегося воспаления. Сейчас глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки после жалоб инвалида из Ростова-на-Дону.

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