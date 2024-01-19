В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Мужчину призвали в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Он попал в войсковую часть, но не захотел отправиться в зону СВО.
«Он договорился с человеком, ранее руководившим штурмовой группой, после чего перечислил его жене 40 тысяч рублей в качестве взятки. Хотя фигуранту помочь не могли, так тот, с кем он договаривался, не имел таких полномочий», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мобилизованный рассчитывал остаться служить в воинской части. После передачи денег в отношении него возбудили уголовное дело, а в качестве наказания ему назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.
«Суд учитывал имущественное положение подсудимого, который в настоящее время проходит военную службу, будучи призванным по мобилизации. А также состояние здоровья его отца», — говорится в документах.
Ранее стало известно, что на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки. Материал на эту тему читайте по ссылке.