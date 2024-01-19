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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:49

В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО

В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО

19 января 2024, 11:47
Фото: 1MI
В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО

На Дону осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО

В Ростовской области огласили приговор мобилизованному, который дал взятку, чтобы не попасть в зону спецоперации, говорится в документах Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Мужчину призвали в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Он попал в войсковую часть, но не захотел отправиться в зону СВО.

«Он договорился с человеком, ранее руководившим штурмовой группой, после чего перечислил его жене 40 тысяч рублей в качестве взятки. Хотя фигуранту помочь не могли, так тот, с кем он договаривался, не имел таких полномочий», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что мобилизованный рассчитывал остаться служить в воинской части. После передачи денег в отношении него возбудили уголовное дело, а в качестве наказания ему назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.

«Суд учитывал имущественное положение подсудимого, который в настоящее время проходит военную службу, будучи призванным по мобилизации. А также состояние здоровья его отца», — говорится в документах.

Ранее стало известно, что на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Взятка#Мобилизация#Военный суд#Зона СВО#Происшествия
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