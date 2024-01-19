В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО

«Он договорился с человеком, ранее руководившим штурмовой группой, после чего перечислил его жене 40 тысяч рублей в качестве взятки. Хотя фигуранту помочь не могли, так тот, с кем он договаривался, не имел таких полномочий», — сказано в сообщении.