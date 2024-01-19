В России учредили медаль к десятилетию Олимпийских игр в Сочи

Список кандидатов на награду формируется в Министерстве спорта Российской Федерации и подведомственных организациях, а также в Олимпийском и Паралимпийском комитетах РФ. Предложения о награждении должны быть представлены до 1 июня 2024 года, и решение о вручении медали будет принято до 1 сентября 2024 года. Награду получат лица без неснятых дисциплинарных взысканий, судимостей и дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил.