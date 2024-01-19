В России учредили медаль к десятилетию Олимпийских игр в Сочи

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:40
Медаль будет вручаться лицам, внесшим значительный вклад в подготовку и проведение крупных спортивных соревнований мирового масштаба. Среди награждаемых могут быть представители сферы физической культуры и спорта, государственные и муниципальные служащие, а также спортсмены, пишет ИА RuNews24.ru.
Список кандидатов на награду формируется в Министерстве спорта Российской Федерации и подведомственных организациях, а также в Олимпийском и Паралимпийском комитетах РФ. Предложения о награждении должны быть представлены до 1 июня 2024 года, и решение о вручении медали будет принято до 1 сентября 2024 года. Награду получат лица без неснятых дисциплинарных взысканий, судимостей и дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил.
К слову, мэр Сочи Алексей Копайгородский прочно закрепился в топе российских градоначальников. Поводом послужили изменения, которые произошли в городе за четыре минувших года.