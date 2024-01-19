В Ростове могут построить высотку рядом с Клубом приказчиков и администрацией

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В первую декаду января на площадке объявлений появилось предложение о продаже земли в самом центре Ростова. Агентство недвижимости выставило на продажу участок площадью 430 квадратных метров на улице Серафимовича, 90. Стоимость земли оценили в 16,5 миллиона рублей.
Сама земля находится рядом с местной достопримечательностью Клубом приказчиков, через дом от него находится администрация Кировского района, в квартале — арбитражный суд, а ровно напротив — управление федеральной налоговой службы.
«Чистый ровный участок c фасадом 25 метров. Наименование разрешенного вида использования от многоэтажной жилой застройки до учебных, медицинских, административных, спортивныx, культурных видов деятельности», — сообщили продавцы.
Ранее урбанист рассказал, почему в Ростове снесли исторические дома.