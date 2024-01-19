В Ростове могут построить высотку рядом с Клубом приказчиков и администрацией

В первую декаду января на площадке объявлений появилось предложение о продаже земли в самом центре Ростова. Агентство недвижимости выставило на продажу участок площадью 430 квадратных метров на улице Серафимовича, 90. Стоимость земли оценили в 16,5 миллиона рублей.