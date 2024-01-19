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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Ростове могут построить высотку рядом с Клубом приказчиков и администрацией

В Ростове могут построить высотку рядом с Клубом приказчиков и администрацией

19 января 2024, 09:23
Фото: 1MI
В Ростове могут построить высотку рядом с Клубом приказчиков и администрацией
В центре Ростова продают участок земли рядом с администрацией Кировского района и Клубом приказчиков, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

В первую декаду января на площадке объявлений появилось предложение о продаже земли в самом центре Ростова. Агентство недвижимости выставило на продажу участок площадью 430 квадратных метров на улице Серафимовича, 90. Стоимость земли оценили в 16,5 миллиона рублей.

В Ростове продают под застройку участок земли в парке Горького
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Сама земля находится рядом с местной достопримечательностью Клубом приказчиков, через дом от него находится администрация Кировского районаСама земля находится рядом с местной достопримечательностью Клубом приказчиков, через дом от него находится администрация Кировского района
Сама земля находится рядом с местной достопримечательностью Клубом приказчиков, через дом от него находится администрация Кировского района
Фото: Авито.ру

Сама земля находится рядом с местной достопримечательностью Клубом приказчиков, через дом от него находится администрация Кировского района, в квартале — арбитражный суд, а ровно напротив — управление федеральной налоговой службы.

«Чистый ровный участок c фасадом 25 метров. Наименование разрешенного вида использования от многоэтажной жилой застройки до учебных, медицинских, административных, спортивныx, культурных видов деятельности», — сообщили продавцы.

Ранее урбанист рассказал, почему в Ростове снесли исторические дома.

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