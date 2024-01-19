rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Власти Ростова потратят на содержание 22 подземных переходов 35 млн рублей

В Ростове на уборку всех пешеходных переходов города потратят 35 млн рублей

19 января 2024, 15:42
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова потратят на содержание 22 подземных переходов 35 млн рублей
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется содержанием подземных переходов в городе, следует из данных на сайте государственных закупок.

Власти Ростова до конца января выберут организацию, которая займется содержанием городских переходов. На это готовы потратить 35 миллионов рублей.

За эти деньги подрядчик обязуется в течение года обязуется проводить осмотр всех 22-х подземных переходов, подметать полы и ступени, убирать урны, вывозить мусор, организовывать влажную уборку и другое.

Рабочие начали обследование мозаичной плитки в подземных переходах Ростова
Узнать подробнее

Указывается, что подрядчику будут выдавать наряд-задание, где пропишут место выполнения и суть необходимых работ, а также срок, в течение которого подрядчик должен выполнить работы.

Работы должны соответствовать пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При этом важно обеспечение бесперебойное и безопасное движения пешеходов.

Ранее сообщалось, что одобрен проект реставрации перехода с мозаикой в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за плотоядной собакиСхему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову
#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах
Сегодня, 15:37
Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках
Сегодня, 16:57
Ткани начинают отмирать: мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков
Сегодня, 16:53
Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону
Сегодня, 16:18
Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове
Сегодня, 14:30
Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
Сегодня, 13:44