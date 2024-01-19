В Ростове на уборку всех пешеходных переходов города потратят 35 млн рублей

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Власти Ростова до конца января выберут организацию, которая займется содержанием городских переходов. На это готовы потратить 35 миллионов рублей.
За эти деньги подрядчик обязуется в течение года обязуется проводить осмотр всех 22-х подземных переходов, подметать полы и ступени, убирать урны, вывозить мусор, организовывать влажную уборку и другое.
Указывается, что подрядчику будут выдавать наряд-задание, где пропишут место выполнения и суть необходимых работ, а также срок, в течение которого подрядчик должен выполнить работы.
Работы должны соответствовать пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При этом важно обеспечение бесперебойное и безопасное движения пешеходов.
Ранее сообщалось, что одобрен проект реставрации перехода с мозаикой в Ростове-на-Дону.