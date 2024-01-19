Власти Ростова обещают отремонтировать Дом актера до конца 2024 года

Глава городской управы Логвиненко заявил, что ремонт начнут в «ближайшее время» и выделили на него 41 миллион рублей. Закончить работы хотят до конца текущего года.

Известно, что в планах у властей отремонтировать фундамент, колонны и перекрытия здания. Работы будут согласовываться с комитетом по охране ОКН.