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Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Дом актера в Ростове

Власти Ростова обещают отремонтировать Дом актера до конца 2024 года

19 января 2024, 16:52
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Дом актера в Ростове
В «ближайшее время» в Ростове начнут ремонтировать Дом актера на улице Горького, заверяет глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Власти Ростова озаботились ремонтом многоквартирного дома на Горького, 270. Там располагается известный горожанам Дом актера. Здание включено в список объектов культурного наследия.

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Глава городской управы Логвиненко заявил, что ремонт начнут в «ближайшее время» и выделили на него 41 миллион рублей. Закончить работы хотят до конца текущего года.
Известно, что в планах у властей отремонтировать фундамент, колонны и перекрытия здания. Работы будут согласовываться с комитетом по охране ОКН.

Напомним, подрядчика для ремонта Дома актера в Ростове выбрали в декабре.

Ранее RostovGazeta рассказала, почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов.

До этого донской писатель Багдыков выступил против массового сноса газетных ларьков в Ростове.

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