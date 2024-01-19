Власти Ростова обещают отремонтировать Дом актера до конца 2024 года

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Власти Ростова озаботились ремонтом многоквартирного дома на Горького, 270. Там располагается известный горожанам Дом актера. Здание включено в список объектов культурного наследия.
Глава городской управы Логвиненко заявил, что ремонт начнут в «ближайшее время» и выделили на него 41 миллион рублей. Закончить работы хотят до конца текущего года.
Известно, что в планах у властей отремонтировать фундамент, колонны и перекрытия здания. Работы будут согласовываться с комитетом по охране ОКН.
Напомним, подрядчика для ремонта Дома актера в Ростове выбрали в декабре.
Ранее RostovGazeta рассказала, почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов.
До этого донской писатель Багдыков выступил против массового сноса газетных ларьков в Ростове.