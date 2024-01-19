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Власти выявили жесткие нарушения на автобусных маршрутах Ростовской области

Власти выявили жесткие нарушения на автобусных маршрутах Ростовской области

19 января 2024, 08:09
Фото: donland.ru
Власти выявили жесткие нарушения на автобусных маршрутах Ростовской области
В Ростовской области после жалоб пассажиров обнаружили жесткие нарушения в работе семи автобусных маршрутов, об этом сообщили на портале донского правительства.

Власти Ростовской области рассказали, что сотрудники Минтранса региона провели проверку автобусных маршрутов, начальная точка которых находилась на территории пригородного вокзала Ростова. Причиной для рейдов стали жалобы пассажиров на неудовлетворительное состояние общественного транспорта.

Инспекторам удалось установить, что на маршруте №870 «Ростов — Тацинская» работали автобусы не того класса, что должны были обслуживать маршрут. Кроме того, в них не было информационных табло, а сам транспорт был переоборудован с нарушением норм законодательства.

Аналогичные нарушения выявили на маршрутах №875 «Шахты — Ростов», № 452 «Большие Салы — Ростов», № 915 «Целина — Ростов», № 752/2 «Ростов — Зверево».

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Более того, на двух маршрутах №358 и №350/1, курсирующих между Новочеркасском и Ростовом, водители отказались пользоваться терминалами для безналичной оплаты проезды, указав свои контактные данные для перевода средств.

Информацию о нарушителях направили в МТУ Ространснадзора по ЮФО.

Ранее в Ростове объявили, что два перевозчика могут лишиться контрактов на обслуживание маршрутов общественного транспорта.

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