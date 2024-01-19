«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Из-за непогоды жители Ростовской области в 2023 году столкнулись с рядом катаклизмов, в том числе и с подтоплением домов. Доходило до того, что из-за непогоды пришлось эвакуировать более 500 дончан, в том числе и 120 детей. Однако осадки закончились, ситуация стабилизировалась. Но не на улице Шоссейной в Ростове.
Жители улицы рассказывают, что массовое подтопление их домов на Шоссейной не связано с непогодой. Оно начиналось постепенно, с 2016 года — с момента постройки стадиона к Чемпионату мира по футболу. Сперва подтапливало порядка пяти домов.
«Нас тогда было мало, пять человек. На наши жалобы никто особо не реагировал. Нам поступали устные предложения признать жилье непригодным для проживания, но мы боялись остаться без земли», — отмечает жительница Елена.
Собеседница вспоминает, как жильцов убеждали, что их дома находятся в промзоне.
«У нас же домовые книги 1939 года! Но наши жители поднимали архивы, ездили в Москву и доказали, что сперва у нас тут был поселок, а промзона пришла уже потом. А теперь с нас смеются, что мы проживаем в забытой деревне. Хотя мы находимся в Ростове и относимся к Ленинскому району», — подчеркивает Елена.
Жительница другого дома на Шоссейной рассказывает, что ее затапливать начало с лета 2023 года. Но тогда вода поступала только во двор. Проблема усугубилась в конце декабря, когда вода пошла в дом.
«Сперва она поступала немного, на 2-5 сантиметров. Но в январе двор был залит полностью, а в доме оказалось по колено воды», — отмечает жительница дома Екатерина.
Ростовчанка добавляет, что с 29 декабря звонила в службу 112 с просьбой откачать воду.
«Но до сих пор никто не приехал. Сперва обещали, что приедут в порядке очереди. Потом говорили, что у нас забита ливневка. А вчера сказали, что приедут не раньше 20-го января», — говорит Екатерина.
Понимая, что жить в таком доме больше невозможно, в минувшее воскресенье горожанке пришлось снять на время квартиру.
Жительница Шоссейной Ольга рассказывает, что сегодня так или иначе подтоплен весь частный сектор на улице Шоссейной. У одних жителей вода прошла только во двор, у других — затопило подвалы, у третьих и жилые дома.
«С осени вода в нашем доме находится всегда. Когда-то ее меньше, когда-то больше. Мы обращаемся в службу 112, приезжают, откачивают воду, но это проблему не решает. То есть воду откачали, а на следующей день или через день она снова поднимается в доме. Например, второго января пытались откачать пожарными машинами, но не хватило глубины. Позавчера откачивали воду мотопомпой. Но с таким уровнем воды она уже не справляется. Вода продолжает прибывать», — жалуется Ольга.
Ростовчанка рассказывает, что из-за наличия воды в доме, из строя вышла печка — ее замыкает. Непонятно, и что будет с электрическим котлом отопления — все отсырело.
Сейчас Ольга с мамой перебрались жить в пристройку к дому. Там, по ее словам, ситуация пока получше. Воду во дворах уже подморозило — образовался высокий слой льда.
«У меня бабушка — инвалид первой группы, тоже проживает на Шоссейной, в доме рядом. Мы очень переживаем из-за затопления», — делится мнением Ольга.
Опрошенные RostovGazeta жители Шоссейной единогласно делятся мнением, что подтопление домов возникло из-за застройки Левобережной зоны.
«Дело в том, что когда появился торговый центр, начало топить дома, которые оказались вблизи от него. Мой дом — напротив стадиона. Меня стало затапливать после того, как стадион был построен», — рассказывает Ольга.
Люди полагают, что проблема подтопления их домов происходит из-за того, что места, по которым раньше уходила вода в Дон, теперь оказались недоступными.
«Наверное, при строительстве не продумывали дренаж для ухода воды. Например, напротив моего дома построили подземный переход. А раньше там был ерик, по которому в Дон уходила вода. На спуске с Ворошиловского моста справа тоже проходили трубы. Когда здесь шла реконструкция, возможно, тоже все заблокировали. Поэтому вода и выдавливается там, где есть на это возможность», — объясняют местные жители.
Разъяснить в администрации Ленинского района Ростова, в чем заключается причина подтопления домов на улице Шоссейной в Ростове, и какие меры принимаются для ликвидации проблемы, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной посоветовали обратиться за комментарием к архитектору района. Однако архитектор затруднился ответить на вопросы.
«Почему вы решили позвонить именно мне? Звоните в приемную», — посоветовал собеседник.
На повторный звонок в приемную, звонок корреспондента перевели на другого сотрудника, который не представился и не захотел отвечать на вопросы.
Аргументы корреспондента о том, что жители Шоссейной оказались в безвыходной ситуации, а по закону о СМИ, для ответа на официальный запрос потребуется до семи дней, ни к чему не привели.
«У нас для это создано Управление. Мы комментариев не даем», — завершили разговор в администрации Ленинского района.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Ростова. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, куда жаловаться жителям Ростова на затопленные дворы.