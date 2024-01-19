«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой

«С осени вода в нашем доме находится всегда. Когда-то ее меньше, когда-то больше. Мы обращаемся в службу 112, приезжают, откачивают воду, но это проблему не решает. То есть воду откачали, а на следующей день или через день она снова поднимается в доме. Например, второго января пытались откачать пожарными машинами, но не хватило глубины. Позавчера откачивали воду мотопомпой. Но с таким уровнем воды она уже не справляется. Вода продолжает прибывать», — жалуется Ольга.