Жители Ростовской области стали массово распродавать загородную недвижимость

Аналитики отмечают, что поднимаются в цене все виды загородной недвижимости. Например, сразу на 15,2% подорожали коттеджи. Если в начале 2023 года они в среднем стоили 4,6 миллиона рублей, то к концу того же года средняя цена зафиксировалась на отметке в 5,3 миллиона рублей.