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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

За год частные дома в Ростове подорожали на 12%

Жители Ростовской области стали массово распродавать загородную недвижимость

19 января 2024, 08:38
Фото: Pxhere
За год частные дома в Ростове подорожали на 12%
Предложение на рынке загородной недвижимости в Ростовской области выросло на 5% по итогам 2023 года, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

Спрос на загородную недвижимость в Ростовской области по итогам ушедшего года вырос на 13%. Особенно вырос интерес покупателей к частным домам. Их стали покупать на 15% чаще.

Однако увеличилась и средняя стоимость загородной недвижимости. По итогам года рост цен составил 12%. Загородное жилье подорожало в среднем с 4,1 миллиона рубле до 4,6 миллиона рублей.

Средняя стоимость видом жилья на рынке загородной недвижимостиСредняя стоимость видом жилья на рынке загородной недвижимости
Средняя стоимость видом жилья на рынке загородной недвижимости
Фото: rostovgazeta.ru

Аналитики отмечают, что поднимаются в цене все виды загородной недвижимости. Например, сразу на 15,2% подорожали коттеджи. Если в начале 2023 года они в среднем стоили 4,6 миллиона рублей, то к концу того же года средняя цена зафиксировалась на отметке в 5,3 миллиона рублей.

Обычные частные дома подорожали на 12% — с 4,2 миллиона рублей до 4,7 миллиона рублей. Таунхаусы показали рост стоимости в 11,8% — с 5,1 миллиона рублей до 5,7 миллиона рублей.

Меньше других поднялись в цене дачи. По итогам 2023 года рост стоимости составил 6,3% — с 800 тысяч рублей до 850 тысяч рублей.

«Таким образом, рынок загородной недвижимости Ростовской области продолжает развиваться. Объем предложения здесь пополняется, спрос растет, цены также повышаются», — заключил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Ранее власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе.

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