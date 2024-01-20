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Курение в постели лишило жителя Ростовской области жизни

Курение в постели лишило жителя Ростовской области жизни

20 января 2024, 08:41
Фото: МЧС России по Ростовской области
Курение в постели лишило жителя Ростовской области жизни
В Морозовском районе мужчина погиб в огне из-за непотушенной сигареты, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Сотрудники МЧС в субботу, 20 января, рассказали, что в Морозовском районе Ростовской области зафиксировали еще один случай гибели местного жителя из-за неосторожного обращения с огнем. Это уже 38-й пожар с начала 2024 года, который произошел на Дону из-за неосторожного курения.

По предварительной информации, житель хутора Озерного решил покурить в постели, но случайно заснул с тлеющей сигаретой в руке. За считанные минуты огонь охватил комнату. К месту происшествия прибыли пожарные, которые быстро ликвидировали огонь, но спасти владельца дома так и не удалось.

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Сотрудники МЧС напоминают жителям, что тлеющие сигареты представляют опасность, а потому курить следует в строго отведенных для этого местах, предварительно оборудовав зону для курения пепельницей. Также стоит проверять, чтобы сигарета была обязательно потушена, когда вы собираетесь покинуть помещение. Будьте внимательны, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.

Ранее Шахтинскому полиэфирному заводу пришлось остановить работу из-за взрыва и пожара.

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