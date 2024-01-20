Курение в постели лишило жителя Ростовской области жизни

Сотрудники МЧС напоминают жителям, что тлеющие сигареты представляют опасность, а потому курить следует в строго отведенных для этого местах, предварительно оборудовав зону для курения пепельницей. Также стоит проверять, чтобы сигарета была обязательно потушена, когда вы собираетесь покинуть помещение. Будьте внимательны, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.