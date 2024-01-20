rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Массовые отключения электричества ожидают ростовчан с 22 января

Массовые отключения электричества ожидают ростовчан с 22 января

20 января 2024, 13:28
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Массовые отключения электричества ожидают ростовчан с 22 января
В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения электроэнергией, причиной отключений назвали профилактические работы на электросетях, об этом сообщили на портале администрации.

Власти Ростова со ссылкой на компанию «Донэнерго» предупредили, что с 22 января на территории города пройдут работы по предупреждению аварий на электросетях. Для этого потребуется временно отключить электроэнергию в отдельных районах Ростова.

Так 22 января с 09.00 до 17.00 мск отключения ждут жителей Октябрьского и Пролетарского районов, так без света останется площадь 2-й Пятилетки (рынок), улица Шеболдаева, 25-я и 27-я Линии, Листопадова, Кривошлыковский и Граненная.

Во вторник, 23 января, с 09.00 до 17.00 мск не будет света у жителей Сельмаша и центра Ростова. Без света останутся дома на улицах Металлургической, Физкультурной, Червоноармейской, Активной, Семашко, парк имени Максима Горького, Думский проезд и дома на Большой Садовой.

Ростов второй день остается без света. Рассказываем, когда дадут электричество
Узнать подробнее

В среду, 24 января, массовые отключения электроэнергии ждут ростовчан, проживающих на улицах Новостроевской, Книжной, Гарибальди, Руднева, проспекте 40-летия Победы, а также переулке Газетном, Пушкинской и Семашко с Орбитальной.

Полный список домов и график отключений можно изучить по прямой ссылке.

Ранее часть жителей Ростовской области остались без интернета из-за обрыва линий связи.

Читайте также:
Тысячи ростовчан останутся без электричества с 25 по 28 декабряПочти 90 тыс человек остаются без электричества в Ростовской областиУпала опора: Аксай и часть Ростова снова остались без электричества
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Кривошлыковский#Отключение света#Донэнерго#Электричество#Последние новости Ростова на сегодня#Интернет#Парк имени Максима Горького#Улица Пушкинская#Центр Ростова#Жители#Сельмаш#Улица Орбитальная#Улица Большая Садовая#Проспект 40-летия Победы#Происшествия#Электросети
Подпишитесь
Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах
Вчера, 15:37
Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках
Вчера, 16:57
Ткани начинают отмирать: мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков
Вчера, 16:53
Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону
Вчера, 16:18
Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове
Вчера, 14:30
Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
Вчера, 13:44