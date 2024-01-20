Массовые отключения электричества ожидают ростовчан с 22 января

Во вторник, 23 января, с 09.00 до 17.00 мск не будет света у жителей Сельмаша и центра Ростова. Без света останутся дома на улицах Металлургической, Физкультурной, Червоноармейской, Активной, Семашко, парк имени Максима Горького, Думский проезд и дома на Большой Садовой.