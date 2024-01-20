Массовые отключения электричества ожидают ростовчан с 22 января

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Власти Ростова со ссылкой на компанию «Донэнерго» предупредили, что с 22 января на территории города пройдут работы по предупреждению аварий на электросетях. Для этого потребуется временно отключить электроэнергию в отдельных районах Ростова.
Так 22 января с 09.00 до 17.00 мск отключения ждут жителей Октябрьского и Пролетарского районов, так без света останется площадь 2-й Пятилетки (рынок), улица Шеболдаева, 25-я и 27-я Линии, Листопадова, Кривошлыковский и Граненная.
Во вторник, 23 января, с 09.00 до 17.00 мск не будет света у жителей Сельмаша и центра Ростова. Без света останутся дома на улицах Металлургической, Физкультурной, Червоноармейской, Активной, Семашко, парк имени Максима Горького, Думский проезд и дома на Большой Садовой.
В среду, 24 января, массовые отключения электроэнергии ждут ростовчан, проживающих на улицах Новостроевской, Книжной, Гарибальди, Руднева, проспекте 40-летия Победы, а также переулке Газетном, Пушкинской и Семашко с Орбитальной.
Полный список домов и график отключений можно изучить по прямой ссылке.
Ранее часть жителей Ростовской области остались без интернета из-за обрыва линий связи.