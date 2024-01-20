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Published Сегодня, 08:09

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Мокрый снег обрушится на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Мокрый снег обрушится на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

20 января 2024, 08:09
Фото: 1MI
Мокрый снег обрушится на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области автомобилистов предупредили о сложных погодных условиях на трассе М-4 «Дон», об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Представители компании объявили, что в ближайшие сутки на дорогах Ростовской области будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия. Синоптики прогнозируют обильные осадки, а именно мокрый снег и дожди, которые накроют М-4 «Дон» и будут продолжаться до утра воскресенья, 21 января.

Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 января
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Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок по трассе, пока погода не станет лучше. Дончан и гостей региона, которые все же собираются в дальние поездки, просят проявить осторожность, заправить полный бак топлива, взять с собой запасную канистру с топливом, отказаться от резких маневров во время снегопада, а также соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями.

Автомобилисты, которым потребуется помощь экстренных служб, могут позвонить по номеру *2323 или 112.

Ранее на М-4 «Дон» возникла огромная пробка.

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