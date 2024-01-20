Мокрый снег обрушится на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок по трассе, пока погода не станет лучше. Дончан и гостей региона, которые все же собираются в дальние поездки, просят проявить осторожность, заправить полный бак топлива, взять с собой запасную канистру с топливом, отказаться от резких маневров во время снегопада, а также соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями.