Мокрый снег обрушится на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Представители компании объявили, что в ближайшие сутки на дорогах Ростовской области будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия. Синоптики прогнозируют обильные осадки, а именно мокрый снег и дожди, которые накроют М-4 «Дон» и будут продолжаться до утра воскресенья, 21 января.
Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок по трассе, пока погода не станет лучше. Дончан и гостей региона, которые все же собираются в дальние поездки, просят проявить осторожность, заправить полный бак топлива, взять с собой запасную канистру с топливом, отказаться от резких маневров во время снегопада, а также соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями.
Автомобилисты, которым потребуется помощь экстренных служб, могут позвонить по номеру *2323 или 112.
Ранее на М-4 «Дон» возникла огромная пробка.