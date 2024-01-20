Население Ростовской области сократилось еще на 19 тыс человек в 2023 году

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Убыль населения составила 19,6 тысячи человек, но в 2022 году ситуация была хуже. Тогда число жителей уменьшилось на 25,6 тысячи человек.
В прошлом году в регионе родились более 29 тысяч детей, а умерли за это время 49,3 тысячи граждан. В 2022 году скончались 55,7 тысячи местных жителей.
Добавим, что в Южном федеральном округе убыль населения составила 63,8 тысячи человек. А в целом по РФ этот показатель достиг 438 тысяч граждан.
Ранее стало известно, что мужчины в Ростовской области стали умирать в четыре раза чаще женщин. Материал на эту тему читайте по ссылке.