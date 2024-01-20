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Published Сегодня, 09:41

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Население Ростовской области сократилось еще на 19 тыс человек в 2023 году

Население Ростовской области сократилось еще на 19 тыс человек в 2023 году

20 января 2024, 09:41
Фото: 1MI
Население Ростовской области сократилось еще на 19 тыс человек в 2023 году
В Ростовской области естественная убыль населения составила 19 тысяч человек с января по ноябрь 2023 года, сообщает Росстат.

Убыль населения составила 19,6 тысячи человек, но в 2022 году ситуация была хуже. Тогда число жителей уменьшилось на 25,6 тысячи человек.

В прошлом году в регионе родились более 29 тысяч детей, а умерли за это время 49,3 тысячи граждан. В 2022 году скончались 55,7 тысячи местных жителей.

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Добавим, что в Южном федеральном округе убыль населения составила 63,8 тысячи человек. А в целом по РФ этот показатель достиг 438 тысяч граждан.

Ранее стало известно, что мужчины в Ростовской области стали умирать в четыре раза чаще женщин. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Население#Росстат#РФ#Южный федеральный округ#Убыль населения#Естественная убыль
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