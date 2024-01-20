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Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове

Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове

20 января 2024, 15:58
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове
В Ростове подземный переход на проспекте Шолохова затопило растаявшим снегом и дождем, об этом сообщили очевидцы.

В субботу, 20 января, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео местных жителей, которые пожаловались на затопленный подземный переход на проспекте Шолохова.

По словам ростовчан, растаявший снег и дождевые стоки заполнили подземный переход на Шолохова, теперь там невозможно пройти — воды буквально по щиколотку.

Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове
Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / rostovgazeta.ru

«Это подземка на автовокзале что ли? Она совсем недавно в действии, может, лет пять-шесть, до этого и переходили по светофору», «Этот переход и так весь разваливается, ни одной целой ступени, так ещё теперь и не пройдешь из-за воды. Сегодня шли в обход», — рассказали местные жители.

«Подземный переплыв», — кратко охарактеризовали ситуацию дончане.

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Ранее жители Шоссейной в Ростове пожаловались на регулярное затопление домов.

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