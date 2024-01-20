Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове

«Это подземка на автовокзале что ли? Она совсем недавно в действии, может, лет пять-шесть, до этого и переходили по светофору», «Этот переход и так весь разваливается, ни одной целой ступени, так ещё теперь и не пройдешь из-за воды. Сегодня шли в обход», — рассказали местные жители.