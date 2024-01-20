Подземный переход на Шолохова ушел под воду во время дождя в Ростове

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В субботу, 20 января, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео местных жителей, которые пожаловались на затопленный подземный переход на проспекте Шолохова.
По словам ростовчан, растаявший снег и дождевые стоки заполнили подземный переход на Шолохова, теперь там невозможно пройти — воды буквально по щиколотку.
«Это подземка на автовокзале что ли? Она совсем недавно в действии, может, лет пять-шесть, до этого и переходили по светофору», «Этот переход и так весь разваливается, ни одной целой ступени, так ещё теперь и не пройдешь из-за воды. Сегодня шли в обход», — рассказали местные жители.
«Подземный переплыв», — кратко охарактеризовали ситуацию дончане.