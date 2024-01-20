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Posted 20 января 2024, 11:22

Published 20 января 2024, 11:22

Modified 20 января 2024, 11:24

Updated 20 января 2024, 11:24

Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина

Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина

20 января 2024, 11:22
Фото: 1MI. Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина
В Ростовской области будут судить жителя Аксайского района, который забил своего товарища до смерти, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В Аксайском районе собираются судить местного жителя, подозреваемого в убийстве своего знакомого.

Следователи представили версию, согласно которой осенью 2023 года подозреваемый выпивал с друзьями в частном доме в поселке Водопадном. В какой-то момент подозреваемый опьянел, между ним и 37-летним товарищем вспыхнул конфликт, и мужчина начал жестоко избивать своего собутыльника. Фигурант дела нанес жертве травмы, несовместимые с жизнью, и тот скончался на месте произошедшего.

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В ходе расследования дончанин полностью признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Следователям удалось установить, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную торговлю наркотическими веществами и причинение вреда здоровью средней тяжести.

Ранее во время свадебных гуляний уроженец Ростова-на-Дону ранил из пистолета в плечо маленькую девочку.

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