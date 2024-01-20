Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина

Следователи представили версию, согласно которой осенью 2023 года подозреваемый выпивал с друзьями в частном доме в поселке Водопадном. В какой-то момент подозреваемый опьянел, между ним и 37-летним товарищем вспыхнул конфликт, и мужчина начал жестоко избивать своего собутыльника. Фигурант дела нанес жертве травмы, несовместимые с жизнью, и тот скончался на месте произошедшего.