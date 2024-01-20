Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В Аксайском районе собираются судить местного жителя, подозреваемого в убийстве своего знакомого.
Следователи представили версию, согласно которой осенью 2023 года подозреваемый выпивал с друзьями в частном доме в поселке Водопадном. В какой-то момент подозреваемый опьянел, между ним и 37-летним товарищем вспыхнул конфликт, и мужчина начал жестоко избивать своего собутыльника. Фигурант дела нанес жертве травмы, несовместимые с жизнью, и тот скончался на месте произошедшего.
В ходе расследования дончанин полностью признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Следователям удалось установить, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную торговлю наркотическими веществами и причинение вреда здоровью средней тяжести.
Ранее во время свадебных гуляний уроженец Ростова-на-Дону ранил из пистолета в плечо маленькую девочку.