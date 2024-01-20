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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Россияне уступили по уровню финансового благополучия жителям Китая и Казахстана

Россияне уступили по уровню финансового благополучия жителям Китая и Казахстана

20 января 2024, 12:34
Фото: Midjourney
Россияне уступили по уровню финансового благополучия жителям Китая и Казахстана
Россия вошла в число стран Азии с низким уровнем финансового благополучия населения, об этом сообщил портал «Новые известия».

В субботу, 20 января, издание поделилось результатами исследования текущего капитала среднестатистического жителя стран Азии. В рамках своих расчетов аналитики учитывали не только денежные сбережения, но и собственность, например, недвижимость, находящуюся во владении у граждан. Для сбора наиболее достоверных данных экономисты использовали медианный уровень благосостояния, чтобы избежать возможных искажений, которые создают богатые и сверхбогатые граждане.

Фото: Новые известия

Средний капитал россиян составил около 8,6 тысячи долларов, аналогичный уровень благосостояния зафиксировали у жителей Шри-Ланки и Малайзии. При этом в соседнем Казахстане объем сбережений у жителей составил 25,2 тысячи долларов, в Китае — 27,2 тысячи. Среди соседей меньше средств оказалось у жителей Монголии, их сбережения оценили в три тысячи долларов.

Беднейшими назвали жителей Сирии (680$), Лаоса (1366$) и Йемена (1406$).

Ранее зарплаты жителей Ростовской области оказались ниже средних зарплат по России.

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