Россияне уступили по уровню финансового благополучия жителям Китая и Казахстана

В субботу, 20 января, издание поделилось результатами исследования текущего капитала среднестатистического жителя стран Азии. В рамках своих расчетов аналитики учитывали не только денежные сбережения, но и собственность, например, недвижимость, находящуюся во владении у граждан. Для сбора наиболее достоверных данных экономисты использовали медианный уровень благосостояния, чтобы избежать возможных искажений, которые создают богатые и сверхбогатые граждане.