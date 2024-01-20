Россияне уступили по уровню финансового благополучия жителям Китая и Казахстана

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В субботу, 20 января, издание поделилось результатами исследования текущего капитала среднестатистического жителя стран Азии. В рамках своих расчетов аналитики учитывали не только денежные сбережения, но и собственность, например, недвижимость, находящуюся во владении у граждан. Для сбора наиболее достоверных данных экономисты использовали медианный уровень благосостояния, чтобы избежать возможных искажений, которые создают богатые и сверхбогатые граждане.
Средний капитал россиян составил около 8,6 тысячи долларов, аналогичный уровень благосостояния зафиксировали у жителей Шри-Ланки и Малайзии. При этом в соседнем Казахстане объем сбережений у жителей составил 25,2 тысячи долларов, в Китае — 27,2 тысячи. Среди соседей меньше средств оказалось у жителей Монголии, их сбережения оценили в три тысячи долларов.
Беднейшими назвали жителей Сирии (680$), Лаоса (1366$) и Йемена (1406$).
Ранее зарплаты жителей Ростовской области оказались ниже средних зарплат по России.