Ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии

Следственно-оперативной группе удалось установить, что 24-летний ростовчанин, находившийся в селе Важном на свадьбе друга, несколько раз выстрелил в воздух из личного травматического пистолета. Однако в результате стрельбы одна из пуль отрикошетила и попала в плечо маленькой девочки. С места происшествия изъяли две гильзы и «травмат» с 14 патронами.