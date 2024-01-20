Ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
В субботу, 20 января, представители МВД по КЧР рассказали, что жителя Ростова привлекли к ответственности из-за стрельбы на свадьбе.
Отдел МВД России по Усть-Джегутинскому району получил сигнал из больницы, куда доставили семилетнюю девочку с огнестрельной раной в плече из села Важного. Врачи оказали ребенку помощь и отпустили ее домой.
Следственно-оперативной группе удалось установить, что 24-летний ростовчанин, находившийся в селе Важном на свадьбе друга, несколько раз выстрелил в воздух из личного травматического пистолета. Однако в результате стрельбы одна из пуль отрикошетила и попала в плечо маленькой девочки. С места происшествия изъяли две гильзы и «травмат» с 14 патронами.
Стрелка доставили в отдел, где он признался в содеянном, в отношении уроженца Ростовской области составили протокол из-за стрельбы из оружия в населенных пунктах в необорудованных для этого местах. Теперь ростовчанину грозит штраф суммой до 50 тысяч рублей и конфискация оружия с боеприпасами.
Полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а жителей Республики призвали отказаться от стрельбы на свадьбах, чтобы не ставить под угрозу жизни, здоровье и спокойствие окружающих.
Ранее в Ростовской области жена и мать судимого дончанина напали на полицию с бревном и половником.