Щуку невероятных размеров выловил житель Ростовской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Местный житель пришел на Веселовское водохранилище и выловил семь больших щук. По его словам, они были с икрой, поэтому он их всех отпустил.
«К весне мальки подрастут и улова хватит на всех», — говорится в публикации. Пользователи в комментариях поздравили мужчину с удачной рыбалкой.
«Желание, наверное, загадал и отпустил», — пошутили ростовчане. Другие поинтересовались, почему рыба не двигалась в руках рыбака.
Ранее рыбак из Ростовской области за несколько часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого искусственный интеллект начал показывать лучшие места лова рыбы на юге РФ.