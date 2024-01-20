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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:36

Щуку невероятных размеров выловил житель Ростовской области

Щуку невероятных размеров выловил житель Ростовской области

20 января 2024, 06:29
Фото: 1MI
Жителю Ростовской области удалось выловить несколько щук, одна из которых была огромного размера, сообщили рыбаки в соцсетях.

Местный житель пришел на Веселовское водохранилище и выловил семь больших щук. По его словам, они были с икрой, поэтому он их всех отпустил.

«К весне мальки подрастут и улова хватит на всех», — говорится в публикации. Пользователи в комментариях поздравили мужчину с удачной рыбалкой.

Рыбак из Ростовской области за несколько часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей
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«Желание, наверное, загадал и отпустил», — пошутили ростовчане. Другие поинтересовались, почему рыба не двигалась в руках рыбака.

Фото: Ростов Главный — соцсети

Ранее рыбак из Ростовской области за несколько часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого искусственный интеллект начал показывать лучшие места лова рыбы на юге РФ.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Икра#Веселовское водохранилище
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