Сильные морозы до -16 градусов накроют Ростовскую область

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Ростовском гидрометцентре сообщили, что в субботу, 20 января, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с умеренными дождями, туманом и мокрым снегом. На дорогах возможен гололед. В течение всего дня в Ростовской области будет дуть холодный ветер скоростью до 11 метров в секунду, а температура воздуха в зависимости от района будет колебаться от -1 до +9 градусов.
В воскресенье, 21 января, погода начнет портиться. Пройдут обильные дожди, мокрый снег и снегопады, ожидается густой туман, гололедица и сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха резко снизится, ночью ожидаются десятиградусные морозы, днем воздух прогреется максимум до +2 градусов.
В начале рабочей недели, 22 января, температура продолжит снижаться, пока не достигнет -16 градусов на севере региона, днем температура воздуха будет держаться в пределах от -1 до -9 градусов.
Ранее ученые сообщили, как сильные морозы повлияют на медуз Азовского моря.