Сильные морозы до -16 градусов накроют Ростовскую область

В Ростовском гидрометцентре сообщили, что в субботу, 20 января, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с умеренными дождями, туманом и мокрым снегом. На дорогах возможен гололед. В течение всего дня в Ростовской области будет дуть холодный ветер скоростью до 11 метров в секунду, а температура воздуха в зависимости от района будет колебаться от -1 до +9 градусов.