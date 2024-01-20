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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Сильные морозы до -16 градусов накроют Ростовскую область

Сильные морозы до -16 градусов накроют Ростовскую область

20 января 2024, 09:08
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Сильные морозы до -16 градусов накроют Ростовскую область
В Ростовской области ожидаются морозы до -16 градусов после потепления и дождей, прогноз представили сотрудники Ростовского гидрометцентра.

В Ростовском гидрометцентре сообщили, что в субботу, 20 января, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с умеренными дождями, туманом и мокрым снегом. На дорогах возможен гололед. В течение всего дня в Ростовской области будет дуть холодный ветер скоростью до 11 метров в секунду, а температура воздуха в зависимости от района будет колебаться от -1 до +9 градусов.

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В воскресенье, 21 января, погода начнет портиться. Пройдут обильные дожди, мокрый снег и снегопады, ожидается густой туман, гололедица и сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха резко снизится, ночью ожидаются десятиградусные морозы, днем воздух прогреется максимум до +2 градусов.

В начале рабочей недели, 22 января, температура продолжит снижаться, пока не достигнет -16 градусов на севере региона, днем температура воздуха будет держаться в пределах от -1 до -9 градусов.

Ранее ученые сообщили, как сильные морозы повлияют на медуз Азовского моря.

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