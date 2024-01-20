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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Сильные морозы придут в Ростовскую область с 23 января

Сильные морозы придут в Ростовскую область с 23 января

20 января 2024, 04:52
Фото: Midjourney
В Ростовской области в начале следующей недели прогнозируют холодную погоду с температурой до -7 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 20 января, могут пройти дожди, а температура составит +8 градусов. Вечером при выходе на улицу можно не брать с собой зонт, так как осадки прекратятся, но сильно похолодает.

Ночью начнется снегопад при температуре -3 градуса. Днем в воскресенье будет облачно и сохранятся заморозки до -1 градуса.

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В понедельник и вторник обещают солнечную погоду, а средняя температура составит -2 градуса. Но ночью она будет опускаться до -7 градусов.

Дневные заморозки прекратятся с четверга, 25 января, но с этого дня начнутся дожди, которые продолжатся и в пятницу.

Ранее появилась информация, что Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снегопад#Осадки#Дожди#Температура#Морозы
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