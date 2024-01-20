Сильные морозы придут в Ростовскую область с 23 января

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В субботу, 20 января, могут пройти дожди, а температура составит +8 градусов. Вечером при выходе на улицу можно не брать с собой зонт, так как осадки прекратятся, но сильно похолодает.
Ночью начнется снегопад при температуре -3 градуса. Днем в воскресенье будет облачно и сохранятся заморозки до -1 градуса.
В понедельник и вторник обещают солнечную погоду, а средняя температура составит -2 градуса. Но ночью она будет опускаться до -7 градусов.
Дневные заморозки прекратятся с четверга, 25 января, но с этого дня начнутся дожди, которые продолжатся и в пятницу.
Ранее появилась информация, что Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных.