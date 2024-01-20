«Снести нельзя реставрировать»: в Ростове с «Дома с ангелами» вновь падают кирпичи

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В субботу, 20 января, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на улице Московской, 72 повредился переход, оборудованный для защиты пешеходов. Фрагменты откололись от фасада знаменитого «Дома с ангелами» и упали вниз, пробив крышу.
«Московская 72, защита не сработала, людям в центре города летят камни на голову!”- возмутилась очевидец.
К ее недовольству присоединились и ростовчане, которые не понимают, почему одно из красивейших зданий в городе находится в таком упадке и угрожает жизни прохожих.
«Весь центр города уничтожили, в Пятигорск приезжаешь, домам по 200 лет и стоят как новые, потому что реставрируют, а у нас одни муравейники строят»,
«Всё сносится, деревья срубаются. Город меняется до неузнаваемости, не в лучшую сторону», — с сожалением заметили горожане.
«Здесь дело не только в здании[…]Защитный козырек сделали так, что он не защищает, камни легко пробили крышу, которая должна защитить пешеходов от падения[прим. редакции — обломков и кирпичей] сверху», — возмутился местный житель.
Другие комментаторы вспомнили, что «Дом с ангелами» — не первая достопримечательность, которую теряет Ростов.
«Мы потеряли: кинотеатр „Россия“, кинотеатр „Прибой“, гостиница „Московская“, студия документальных фильмов, здание на углу Большой Садовой и Братского», — с ностальгией вспомнили ростовчане, добавив, что с каждым годом город становится только хуже.
Напомним, ранее власти Ростова рассказали, что реставрацию «Дома с ангелами» оценили в три миллиарда рублей.