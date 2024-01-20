«Снести нельзя реставрировать»: в Ростове с «Дома с ангелами» вновь падают кирпичи

В субботу, 20 января, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на улице Московской, 72 повредился переход, оборудованный для защиты пешеходов. Фрагменты откололись от фасада знаменитого «Дома с ангелами» и упали вниз, пробив крышу.