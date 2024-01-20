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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

«Снести нельзя реставрировать»: в Ростове с «Дома с ангелами» вновь падают кирпичи

«Снести нельзя реставрировать»: в Ростове с «Дома с ангелами» вновь падают кирпичи

20 января 2024, 14:05
Фото: 1MI
«Снести нельзя реставрировать»: в Ростове с «Дома с ангелами» вновь падают кирпичи

В Ростове частично обвалился фасад «Дома с ангелами»

В Ростове камни с фасада «Дома с ангелами» пробили крышу пешеходного перехода на улице Московской, об этом сообщили очевидцы.

В субботу, 20 января, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на улице Московской, 72 повредился переход, оборудованный для защиты пешеходов. Фрагменты откололись от фасада знаменитого «Дома с ангелами» и упали вниз, пробив крышу.

«Московская 72, защита не сработала, людям в центре города летят камни на голову!”- возмутилась очевидец.

Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

К ее недовольству присоединились и ростовчане, которые не понимают, почему одно из красивейших зданий в городе находится в таком упадке и угрожает жизни прохожих.

«Весь центр города уничтожили, в Пятигорск приезжаешь, домам по 200 лет и стоят как новые, потому что реставрируют, а у нас одни муравейники строят»,

«Всё сносится, деревья срубаются. Город меняется до неузнаваемости, не в лучшую сторону», — с сожалением заметили горожане.

«Здесь дело не только в здании[…]Защитный козырек сделали так, что он не защищает, камни легко пробили крышу, которая должна защитить пешеходов от падения[прим. редакции — обломков и кирпичей] сверху», — возмутился местный житель.

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Другие комментаторы вспомнили, что «Дом с ангелами» — не первая достопримечательность, которую теряет Ростов.

«Мы потеряли: кинотеатр „Россия“, кинотеатр „Прибой“, гостиница „Московская“, студия документальных фильмов, здание на углу Большой Садовой и Братского», — с ностальгией вспомнили ростовчане, добавив, что с каждым годом город становится только хуже.

Напомним, ранее власти Ростова рассказали, что реставрацию «Дома с ангелами» оценили в три миллиарда рублей.

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