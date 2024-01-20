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Стало известно, кто не сможет посмотреть телевизор в конце января на Дону

Стало известно, кто не сможет посмотреть телевизор в конце января на Дону

20 января 2024, 06:00
Фото: 1MI
В Ростовской области по причине технических работ в нескольких населенных пунктах телевизор не будет показывать каналы, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Перерывы в трансляции возможны на следующей неделе. В это время пройдут плановые работы на оборудовании, что и станет причиной ограничений.

Местных жителей предупредили, что работы могут и не пройти. Если ухудшится погода, то их перенесут на другое время.

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Без телевидения 22 января останутся жители Новошахтинска на период с 10 до 19 часов. Кроме того, 24 числа это коснется Конезавода имени Буденного в Сальском районе.

Добавим, что на следующей неделе в Ростове будут отключать электричество из-за технических работ. Кого это коснется, читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Ограничения#Технические работы#Местные жители#Оборудование#Телевизор#Происшествия
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