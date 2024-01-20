Стало известно, кто не сможет посмотреть телевизор в конце января на Дону

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Перерывы в трансляции возможны на следующей неделе. В это время пройдут плановые работы на оборудовании, что и станет причиной ограничений.
Местных жителей предупредили, что работы могут и не пройти. Если ухудшится погода, то их перенесут на другое время.
Без телевидения 22 января останутся жители Новошахтинска на период с 10 до 19 часов. Кроме того, 24 числа это коснется Конезавода имени Буденного в Сальском районе.
Добавим, что на следующей неделе в Ростове будут отключать электричество из-за технических работ. Кого это коснется, читайте по ссылке.