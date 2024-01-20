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Published Сегодня, 17:52

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Updated Сегодня, 17:54

Старинный дом конца XIX века продают в Ростове за 84 миллиона рублей

Старинный дом конца XIX века продают в Ростове за 84 миллиона рублей

20 января 2024, 17:52
Фото: Яндекс Карты
Старинный дом конца XIX века продают в Ростове за 84 миллиона рублей
В Ростове выставили на продажу памятник архитектуры, расположенный в двух кварталах от здания Гордумы, информация об этом появилась на портале объявлений.

Во вторник, 16 января, управляющая компания выставила на продажу старинное здание в историческом центре Ростова. Собственник продает двухэтажное здание на улице Социалистической, 80/ Семашко, 29, построенное в 1889 году.

Здание расположено в историческом центре Ростова, в двух кварталах от него находятся здание Гордумы, гостиница «Московская» и музей изобразительного искусства. За старинное здание, находящееся в самом сердце города, владелец запросил 84 миллиона рублей, стоимость квадратного метра объекта недвижимости составила 100 тысяч рублей.

Фото: Авито

Само здание является памятником архитектуры, но в нем есть все необходимые коммуникации, а также три арендатора, которые взяли помещения в долгосрочную аренду.

О причинах продажи здания ничего неизвестно.

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Напомним, в 2022 году в непосредственной близости от этого здания по ошибке снесли сразу два старинных особняка, которые играли важную роль в истории города.

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