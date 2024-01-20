Старинный дом конца XIX века продают в Ростове за 84 миллиона рублей

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Во вторник, 16 января, управляющая компания выставила на продажу старинное здание в историческом центре Ростова. Собственник продает двухэтажное здание на улице Социалистической, 80/ Семашко, 29, построенное в 1889 году.
Здание расположено в историческом центре Ростова, в двух кварталах от него находятся здание Гордумы, гостиница «Московская» и музей изобразительного искусства. За старинное здание, находящееся в самом сердце города, владелец запросил 84 миллиона рублей, стоимость квадратного метра объекта недвижимости составила 100 тысяч рублей.
Само здание является памятником архитектуры, но в нем есть все необходимые коммуникации, а также три арендатора, которые взяли помещения в долгосрочную аренду.
О причинах продажи здания ничего неизвестно.
Напомним, в 2022 году в непосредственной близости от этого здания по ошибке снесли сразу два старинных особняка, которые играли важную роль в истории города.