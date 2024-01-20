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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове

Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове

20 января 2024, 12:52
Фото: Midjourney
Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове
В Ростове ищут родных неизвестного мужчины, который внезапно умер на проспекте Стачки, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

В субботу, 20 января, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на проспекте Стачки, 205 обнаружили труп мужчины.

По словам очевидцев, погибшему около 80 лет, он седой. В момент своей кончины пенсионер был одет в черный плащ с кепкой, серые штаны и черные сапоги. С собой у пожилого мужчины была сумка в клетку с ноутбуком, однако ни документов, ни телефона при нем не обнаружили.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов»

Сейчас, по информации авторов канала, правоохранители ищут родственников или знакомых мужчины,

Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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