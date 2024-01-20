Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове

По словам очевидцев, погибшему около 80 лет, он седой. В момент своей кончины пенсионер был одет в черный плащ с кепкой, серые штаны и черные сапоги. С собой у пожилого мужчины была сумка в клетку с ноутбуком, однако ни документов, ни телефона при нем не обнаружили.