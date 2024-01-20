Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В субботу, 20 января, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на проспекте Стачки, 205 обнаружили труп мужчины.
По словам очевидцев, погибшему около 80 лет, он седой. В момент своей кончины пенсионер был одет в черный плащ с кепкой, серые штаны и черные сапоги. С собой у пожилого мужчины была сумка в клетку с ноутбуком, однако ни документов, ни телефона при нем не обнаружили.
Сейчас, по информации авторов канала, правоохранители ищут родственников или знакомых мужчины,
Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.