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Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:52

Тысячи жителей Ростовской области останутся без света на следующей неделе

Тысячи жителей Ростовской области останутся без света на следующей неделе

20 января 2024, 05:48
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидаются очередные отключения электричества, а в зоне ограничения окажутся тысячи человек, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник, 22 января, света не будет на улицах 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. Во вторник обесточат улицы Металлургическая, Физкультурная, Червоноармейская, Активная, Образцовая, Просвещения, Веры Пановой.

В среду ограничения введут на улицах Новостроевская, Книжная, в переулках Гарибальди, Руднева и на проспекте 40 лет Победы. В четверг это коснется улиц Пушкинская, Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Радищева, Бебеля, Металлургическая.

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В пятницу свет выключат по улице Благодатная и переулку Чеканный.

Ранее Донская служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отключения электричества#Ростов#Пушкинская#Металлургическая#ЖКУ
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