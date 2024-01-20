Тысячи жителей Ростовской области останутся без света на следующей неделе

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В понедельник, 22 января, света не будет на улицах 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. Во вторник обесточат улицы Металлургическая, Физкультурная, Червоноармейская, Активная, Образцовая, Просвещения, Веры Пановой.
В среду ограничения введут на улицах Новостроевская, Книжная, в переулках Гарибальди, Руднева и на проспекте 40 лет Победы. В четверг это коснется улиц Пушкинская, Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Радищева, Бебеля, Металлургическая.
В пятницу свет выключат по улице Благодатная и переулку Чеканный.
Ранее Донская служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.