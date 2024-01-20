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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

У жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ

У жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ

20 января 2024, 17:21
Фото: Midjourney
У жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ
У жителей Ростовской области и других регионов России могут начать конфискацию имущества за распространение фейков о российских военных, подробностями нового законопроекта поделился портал «Новые Известия».
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Санкции

«Новые известия» со ссылкой на спикера российского парламента Вячеслава Володина объявил, что уже 22 января в Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за распространение военных фейков.

Власти собираются ужесточить борьбу с информацией, дискредитирующей российскую армию. По предварительной информации, этот законопроект позволит конфисковать деньги, ценности и имущество, которое можно использовать для финансирования незаконной деятельности.

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Кроме того, через суд станет возможным лишить почетных званий и госнаград тех, кто распространяет недостоверную информацию, публично призывает к экстремизму и новым санкциям, а также осуществлению действий, опасных для России и ее населения. Аналогичные меры собираются применять в отношении тех, кто оправдывает нацизм.

Пока законопроект не поступил в Госдумы, информация уточняется.

Ранее в Ростовской области опровергли фейк о пожаре в цехе по производству беспилотников.

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