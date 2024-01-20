У жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ

Кроме того, через суд станет возможным лишить почетных званий и госнаград тех, кто распространяет недостоверную информацию, публично призывает к экстремизму и новым санкциям, а также осуществлению действий, опасных для России и ее населения. Аналогичные меры собираются применять в отношении тех, кто оправдывает нацизм.