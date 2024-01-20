У жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
«Новые известия» со ссылкой на спикера российского парламента Вячеслава Володина объявил, что уже 22 января в Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за распространение военных фейков.
Власти собираются ужесточить борьбу с информацией, дискредитирующей российскую армию. По предварительной информации, этот законопроект позволит конфисковать деньги, ценности и имущество, которое можно использовать для финансирования незаконной деятельности.
Кроме того, через суд станет возможным лишить почетных званий и госнаград тех, кто распространяет недостоверную информацию, публично призывает к экстремизму и новым санкциям, а также осуществлению действий, опасных для России и ее населения. Аналогичные меры собираются применять в отношении тех, кто оправдывает нацизм.
Пока законопроект не поступил в Госдумы, информация уточняется.
Ранее в Ростовской области опровергли фейк о пожаре в цехе по производству беспилотников.