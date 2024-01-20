В Ростове ищут сотрудника на вакансию «менеджера хорошего настроения»

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В начале недели, 12 января, ростовская IT-компания опубликовала на портале HeadHunter вакансию для поиска необычного специалиста. Разработчики цифровых сервисов в сфере проводного интернета ищут коллегу, который будет поддерживать позитивную атмосферу в коллективе. «Зарплатная вилка» составила от 30 до 65 тысяч рублей на руки.
За эти деньги «менеджер хорошего настроения» должен будет болтать с коллегами об их личной жизни, обсуждать популярные фильмы, сериалы, книги и блогеров, слать всем смешные мемы и картинки, а также поздравительные открытки, шутить, рассказывать анекдоты и показывать «тиктоки» коллегам.
Кроме того, сотрудник должен быть добрым, приятным, разбираться в современной поп-культуре и иметь опыт работы не менее года. Соискателям предлагают работать как в офисе, так и удаленно, график стандартный: пять рабочих дней в неделю с 10.00 до 19.00 мск.
«Заработная плата от 50 тысяч рублей + бонусы (зависят от количества сотрудников с хорошим настроением, от объема излучаемого позитива)», — уточнили работодатели.
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