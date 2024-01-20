В Ростове ищут сотрудника на вакансию «менеджера хорошего настроения»

Кроме того, сотрудник должен быть добрым, приятным, разбираться в современной поп-культуре и иметь опыт работы не менее года. Соискателям предлагают работать как в офисе, так и удаленно, график стандартный: пять рабочих дней в неделю с 10.00 до 19.00 мск.