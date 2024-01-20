rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

В Ростове появилась новая площадь

В Ростове появилась новая площадь

20 января 2024, 18:23
Фото: Яндекс Карты
В Ростове появилась новая площадь
В Ростове появилась новая достопримечательность — Площадь Ошибки экскаваторщика, отметка появилась на «Яндекс. Карты».

В центре Ростова-на-Дону появилась новая достопримечательность — Площадь Ошибки экскаваторщика. Отметка возникла на карте благодаря активистам, заинтересованным в сохранении исторических кварталов и памятников архитектуры в Ростове-на-Дону.

Достопримечательность расположена на проспекте Семашко, 30-32, и в настоящий момент является местом строительства музея советского разведчика Геворка Вартаняна. Проект планируют реализовать к 2027 году.

Как выглядит «площадь» сейчасКак выглядит «площадь» сейчас
Фото: Яндекс Карты

Ироничное название достопримечательности объясняется событиями 2022 года, когда по ошибке экскаваторщика были демонтированы два дома, построенных до Октябрьской революции. В прошлом общественники добивались моратория на снос зданий, надеясь, что удастся сохранить аварийные дома от разрушения, разместив в них музей.

Теперь на месте старинных домов ведется строительство, а ростовчанам остается только с ностальгией вспоминать об утраченных зданиях.

«Долго еще город будет помнить единственный дом в округе, который не разбомбило во времена Второй мировой. во втором доме было совершено ограбление века, теперь там пустота.», «Новейшую историю пишут экскаваторы. Очень больно, что, уничтожив эти здания, город лишили огромной части культурного наследия», — с сожалением заметили ростовчане в отзывах на достопримечательность.

Старинный дом конца XIX века продают в Ростове за 84 миллиона рублей
Узнать подробнее

Вероятно, отметка останется на картах до того момента, пока в городе не закончат строительство обещанного музея.

Читайте также:
Урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музеяВ Ростове загорелся старинный дом, построенный в XIX векеНесмотря на протесты: Губернатор утвердил объединенную охранную зону в Ростове
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Строительство#История Ростова#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#Музей#Аварийные дома#Яндекс. Карты#Культурное наследие#Исторический центр#Происшествия#Памятники архитектуры
Подпишитесь
Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах
Вчера, 15:37
Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках
Вчера, 16:57
Ткани начинают отмирать: мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков
Вчера, 16:53
Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону
Вчера, 16:18
Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове
Вчера, 14:30
Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
Вчера, 13:44