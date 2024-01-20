В Ростове появилась новая площадь

«Долго еще город будет помнить единственный дом в округе, который не разбомбило во времена Второй мировой. во втором доме было совершено ограбление века, теперь там пустота.», «Новейшую историю пишут экскаваторы. Очень больно, что, уничтожив эти здания, город лишили огромной части культурного наследия», — с сожалением заметили ростовчане в отзывах на достопримечательность.