В Ростове появилась новая площадь

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В центре Ростова-на-Дону появилась новая достопримечательность — Площадь Ошибки экскаваторщика. Отметка возникла на карте благодаря активистам, заинтересованным в сохранении исторических кварталов и памятников архитектуры в Ростове-на-Дону.
Достопримечательность расположена на проспекте Семашко, 30-32, и в настоящий момент является местом строительства музея советского разведчика Геворка Вартаняна. Проект планируют реализовать к 2027 году.
Ироничное название достопримечательности объясняется событиями 2022 года, когда по ошибке экскаваторщика были демонтированы два дома, построенных до Октябрьской революции. В прошлом общественники добивались моратория на снос зданий, надеясь, что удастся сохранить аварийные дома от разрушения, разместив в них музей.
Теперь на месте старинных домов ведется строительство, а ростовчанам остается только с ностальгией вспоминать об утраченных зданиях.
«Долго еще город будет помнить единственный дом в округе, который не разбомбило во времена Второй мировой. во втором доме было совершено ограбление века, теперь там пустота.», «Новейшую историю пишут экскаваторы. Очень больно, что, уничтожив эти здания, город лишили огромной части культурного наследия», — с сожалением заметили ростовчане в отзывах на достопримечательность.
Вероятно, отметка останется на картах до того момента, пока в городе не закончат строительство обещанного музея.