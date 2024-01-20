В Ростовской области на работу системы 112 потратят 26,1 млн рублей

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
В конце декабря ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» опубликовал электронный аукцион для поиска подрядчика, который будет обеспечивать функционирование и поддержку в постоянной готовности систему 112. Стоимость работ оценили в 26,1 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит осуществлять круглосуточный мониторинг работоспособности объектов системы, обслуживать оборудование и ПО, производить прокладку линий связи, обеспечивать информационную безопасность системы, а также предупреждать заказчиков о сбоях в работе. Объекты системы, которые нужно обслуживать, находятся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Контракт планируют заключить на весь 2024 год.
К концу срока подачи заявок на тендер поступила заявка только от одного участника, сумма контракта составила немногим меньше 26,1 миллиона рублей.
Напомним, в начале года сократилось число ростовчан, которые обращаются за помощью врачей в новогоднюю ночь.