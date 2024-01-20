rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Ростовской области на работу системы 112 потратят 26,1 млн рублей

В Ростовской области на работу системы 112 потратят 26,1 млн рублей

20 января 2024, 07:35
Фото: 1MI
В Ростовской области на работу системы 112 потратят 26,1 млн рублей
В Ростовской области планируют потратить на бесперебойную работу системы 112 более 26 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В конце декабря ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» опубликовал электронный аукцион для поиска подрядчика, который будет обеспечивать функционирование и поддержку в постоянной готовности систему 112. Стоимость работ оценили в 26,1 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит осуществлять круглосуточный мониторинг работоспособности объектов системы, обслуживать оборудование и ПО, производить прокладку линий связи, обеспечивать информационную безопасность системы, а также предупреждать заказчиков о сбоях в работе. Объекты системы, которые нужно обслуживать, находятся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Контракт планируют заключить на весь 2024 год.

«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
Узнать подробнее

К концу срока подачи заявок на тендер поступила заявка только от одного участника, сумма контракта составила немногим меньше 26,1 миллиона рублей.

Напомним, в начале года сократилось число ростовчан, которые обращаются за помощью врачей в новогоднюю ночь.

Читайте также:
Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запретВ Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовностиНовый год с тазиками: ростовчанка пожаловалась на бездействие городских властей
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мониторинг#Надежда Пустяк#Новочеркасск#Врачи#Госзакупки#Последние новости Ростова на сегодня#Контракт#Аукцион#18+#Подрядчик#Экстренные службы#Оборудование#Связь#Происшествия#Новогодняя ночь#Служба 112
Подпишитесь
Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах
Вчера, 15:37
Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках
Вчера, 16:57
Ткани начинают отмирать: мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков
Вчера, 16:53
Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону
Вчера, 16:18
Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове
Вчера, 14:30
Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
Вчера, 13:44