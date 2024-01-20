В Ростовской области на работу системы 112 потратят 26,1 млн рублей

Подрядчику предстоит осуществлять круглосуточный мониторинг работоспособности объектов системы, обслуживать оборудование и ПО, производить прокладку линий связи, обеспечивать информационную безопасность системы, а также предупреждать заказчиков о сбоях в работе. Объекты системы, которые нужно обслуживать, находятся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Контракт планируют заключить на весь 2024 год.