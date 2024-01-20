В Ростовской области расследуют обстоятельства гибели четырех человек в пожаре

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В пятницу, 19 января, в Щепкинском сельском поселении в Аксайском районе произошел пожар, который унес жизни четырех местных жителей. Следователи выясняют обстоятельства их гибели.
По предварительным данным, в следственный отдел по Аксайскому району СУ СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о том, что в СНТ Щепкинского сельского поселения обнаружили четыре трупа с признаками отравления продуктами горения. Среди них супружеская пара пенсионного возраста и их 38-летний и 39-летний сыновья. Еще одну женщину с признаками отравления окисью углерода доставили в больницу для оказания медпомощи.
По факту произошедшего проводят процессуальную проверку.
Кроме того, в донской прокуратуре сообщили, что взяли на контроль ход проверки. По их данным, предварительной причиной гибели семейства стал работающий бензиновый генератор электроэнергии, который установили в подвале частного дома.
Ранее в Ростовской области местный житель умер, уснув в постели с сигаретой.