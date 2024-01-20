В Ростовской области расследуют обстоятельства гибели четырех человек в пожаре

По предварительным данным, в следственный отдел по Аксайскому району СУ СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о том, что в СНТ Щепкинского сельского поселения обнаружили четыре трупа с признаками отравления продуктами горения. Среди них супружеская пара пенсионного возраста и их 38-летний и 39-летний сыновья. Еще одну женщину с признаками отравления окисью углерода доставили в больницу для оказания медпомощи.