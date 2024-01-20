В Ростовской области утонули пять человек в 2024 году

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:24
В управлении призвали рыбаков соблюдать правила безопасности при выходе на лед и не рисковать жизнью. Спасатели каждый день проводят профилактические беседы с жителями.
Одним из любимых мест для вылова рыбы является Веселовское водохранилище. Сюда каждый год приезжает огромное количество людей.
«В данный момент толщина льда неоднородна, она составляет не более 10 сантиметров, Однако это не останавливает особо азартных», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала года спасли двух человек, которые оказались в беде.
Ранее многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством. Материал на эту тему читайте по ссылке.