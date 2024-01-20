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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:24

В Ростовской области утонули пять человек в 2024 году

В Ростовской области утонули пять человек в 2024 году

20 января 2024, 05:20
Фото: 1MI
В Ростовской области с начала года в водоемах погибли пять местных жителей, сообщили в региональном УМЧС.

В управлении призвали рыбаков соблюдать правила безопасности при выходе на лед и не рисковать жизнью. Спасатели каждый день проводят профилактические беседы с жителями.

Одним из любимых мест для вылова рыбы является Веселовское водохранилище. Сюда каждый год приезжает огромное количество людей.

Многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством
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«В данный момент толщина льда неоднородна, она составляет не более 10 сантиметров, Однако это не останавливает особо азартных», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала года спасли двух человек, которые оказались в беде.

Ранее многодетный отец из Ростовской области утонул в реке в ночь перед Рождеством. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасатели#Правила безопасности#Жители#УМЧС#Водоемы#Утопление#Веселовское водохранилище#Рыбаки
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