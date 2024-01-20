В Ростовской области выставили на продажу пивной завод за 350 млн рублей

В объявлении указано, что на территории завода находятся 25 цилиндро-конических танков для брожения пива, общий объем которых составляет более 150 тысяч литров. Также на заводе есть кегамойка, кизельгуровый фильтр, насосная станция, собственная скважина и все необходимое оборудование для производства пивной продукции.