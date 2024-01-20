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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

В Ростовской области выставили на продажу пивной завод за 350 млн рублей

В Ростовской области выставили на продажу пивной завод за 350 млн рублей

20 января 2024, 09:47
Фото: 1MI
В Ростовской области выставили на продажу пивной завод за 350 млн рублей
В Ростовской области продают пивной завод стоимостью 350 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

В пятницу, 19 января, в Ростовской области частное лицо выставило на продажу завод по производству пива.

В объявлении указано, что на территории завода находятся 25 цилиндро-конических танков для брожения пива, общий объем которых составляет более 150 тысяч литров. Также на заводе есть кегамойка, кизельгуровый фильтр, насосная станция, собственная скважина и все необходимое оборудование для производства пивной продукции.

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Завод продают вместе с производственными помещениями площадью тысяча квадратных метров и землей площадью 0,3 гектара.

«Вся рецептура и собственная торговая марка. Бренд на рынке 10 лет», — сообщил продавец, добавив, что в лот войдут контакты поставщиков и покупателей.

По словам владельцев, завод стоимостью 350 миллионов рублей полностью окупит себя за три года, причиной продажи бизнеса назвали переезд. Подробные данные об объекте предоставят покупателям при личной встрече.

Ранее в Ростовской области объявили о продаже судостроительного завода.

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