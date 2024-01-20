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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Власти планируют расчистить еще три реки в Ростовской области

Власти планируют расчистить еще три реки в Ростовской области

20 января 2024, 10:15
Фото: Midjourney
Власти планируют расчистить еще три реки в Ростовской области
В Ростовской области разрабатывают проектную документацию для расчистки реки Быстрой, Чепрак и Егорлычёк, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Представители Минприроды Ростовской области напомнили, что в регионе продолжается работа над восстановлением водных объектов, в том числе оздоровлением реки Дон.

Власти рассказали, что в этом году за счет бюджетных средств планируется закончить разработку проектной документации для расчистки трех рек: Быстрой на территории Морозовского и Тацинского районов, Чепрак — на территории Пролетарского района и Егорлычёк в Егорлыкском районе.

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Подрядчики уже начали работы по изучению рек, чтобы выяснить объем донных отложений и оценить состояние водоемов.

Напомним, недавно в Минприроды Ростовской области объявили о массовых подтоплениях населенных пунктов, причиной этого назвали изменение уровня грунтовых вод.

Ранее жителю Ростовской области удалось поймать щуку невероятных размеров.

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