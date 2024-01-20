Власти планируют расчистить еще три реки в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Представители Минприроды Ростовской области напомнили, что в регионе продолжается работа над восстановлением водных объектов, в том числе оздоровлением реки Дон.
Власти рассказали, что в этом году за счет бюджетных средств планируется закончить разработку проектной документации для расчистки трех рек: Быстрой на территории Морозовского и Тацинского районов, Чепрак — на территории Пролетарского района и Егорлычёк в Егорлыкском районе.
Подрядчики уже начали работы по изучению рек, чтобы выяснить объем донных отложений и оценить состояние водоемов.
Напомним, недавно в Минприроды Ростовской области объявили о массовых подтоплениях населенных пунктов, причиной этого назвали изменение уровня грунтовых вод.
Ранее жителю Ростовской области удалось поймать щуку невероятных размеров.