Власти планируют расчистить еще три реки в Ростовской области

Власти рассказали, что в этом году за счет бюджетных средств планируется закончить разработку проектной документации для расчистки трех рек: Быстрой на территории Морозовского и Тацинского районов, Чепрак — на территории Пролетарского района и Егорлычёк в Егорлыкском районе.