rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Заместителя экс-главы донского Минздрава Беседовского выпустили из СИЗО

Заместителя экс-главы донского Минздрава Беседовского выпустили из СИЗО

20 января 2024, 11:47
Фото: old-minzdrav.donland.ru
Заместителя экс-главы донского Минздрава Беседовского выпустили из СИЗО
Бывший заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский смог покинуть СИЗО, подробности сообщили в местном Telegram-канале.

Напомним, уже около трех лет продолжаются судебные тяжбы по уголовному делу об утилизации медицинских отходов в Ростове-на-Дону. Подозреваемыми в деле выступили бывшая глава донского Минздрава Татьяна Быковская и ее экс-заместитель Станислав Беседовский. Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий из-за подозрений в содействии одной из компаний, претендовавших на контракт по утилизации медицинских отходов учреждений здравоохранения Ростова-на-Дону.

Уголовное дело открыли четыре года назад, но из-за продолжительных судебных тяжб и многочисленных переносов заседаний по различным причинам в конце 2023 года судебное делопроизводство решили ускорить.

Бесплатных адвокатов назначили в суде экс-главе донского Минздрава Быковской
Узнать подробнее

Однако уже 20 января Telegram-канал Don_Mash объявил, что одному из фигурантов уголовного дела, Станиславу Беседовскому, удалось покинуть СИЗО. Его выпустили прямо из зала суда под подписку о невыезде. Адвокат подозреваемого Людмила Лысенко заявила авторам канала, что дело ее клиента должны закрыть на следующей неделе по истечению срока давности.

Информация об этом официально не подтвердилась, данные уточняются.

Напомним, что причиной возбуждения уголовного дела стали контракты на утилизацию медицинских отходов, которые выиграла компания «Центр-100». По предварительной информации, чиновники помогли подрядчику выиграть тендер, несмотря на то, что его услуги стоили в восемь раз дороже, чем у конкурентов.

Читайте также:
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗОСвидетели по делу Быковской рассказали, как определяли тарифы на вывоз медотходовВерховный суд подтвердил сговор между Минздравом Ростовской области и «Центром 100»
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Утилизация#Тендер#Адвокат#Последние новости Ростова на сегодня#Контракт#Минздрав#Уголовное дело#18+#Судебные тяжбы#Подозреваемые#Татьяна Быковская#Станислав Беседовский#Срок давности#Превышение должностных полномочий#Происшествия#Медицинские отходы
Подпишитесь
Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах
Вчера, 15:37
Няня для животных и аниматоры: как ростовчане зарабатывали на новогодних праздниках
Вчера, 16:57
Ткани начинают отмирать: мальчики-близнецы в Ростове проглотили 67 магнитных шариков
Вчера, 16:53
Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону
Вчера, 16:18
Украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове
Вчера, 14:30
Самые дорогие билеты на SHAMAN в Ростове раскупили за два месяца до концерта
Вчера, 13:44