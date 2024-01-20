Заместителя экс-главы донского Минздрава Беседовского выпустили из СИЗО

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Напомним, уже около трех лет продолжаются судебные тяжбы по уголовному делу об утилизации медицинских отходов в Ростове-на-Дону. Подозреваемыми в деле выступили бывшая глава донского Минздрава Татьяна Быковская и ее экс-заместитель Станислав Беседовский. Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий из-за подозрений в содействии одной из компаний, претендовавших на контракт по утилизации медицинских отходов учреждений здравоохранения Ростова-на-Дону.
Уголовное дело открыли четыре года назад, но из-за продолжительных судебных тяжб и многочисленных переносов заседаний по различным причинам в конце 2023 года судебное делопроизводство решили ускорить.
Однако уже 20 января Telegram-канал Don_Mash объявил, что одному из фигурантов уголовного дела, Станиславу Беседовскому, удалось покинуть СИЗО. Его выпустили прямо из зала суда под подписку о невыезде. Адвокат подозреваемого Людмила Лысенко заявила авторам канала, что дело ее клиента должны закрыть на следующей неделе по истечению срока давности.
Информация об этом официально не подтвердилась, данные уточняются.
Напомним, что причиной возбуждения уголовного дела стали контракты на утилизацию медицинских отходов, которые выиграла компания «Центр-100». По предварительной информации, чиновники помогли подрядчику выиграть тендер, несмотря на то, что его услуги стоили в восемь раз дороже, чем у конкурентов.