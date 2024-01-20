Заместителя экс-главы донского Минздрава Беседовского выпустили из СИЗО

Напомним, уже около трех лет продолжаются судебные тяжбы по уголовному делу об утилизации медицинских отходов в Ростове-на-Дону. Подозреваемыми в деле выступили бывшая глава донского Минздрава Татьяна Быковская и ее экс-заместитель Станислав Беседовский. Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий из-за подозрений в содействии одной из компаний, претендовавших на контракт по утилизации медицинских отходов учреждений здравоохранения Ростова-на-Дону.