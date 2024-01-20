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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить картофель

Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить картофель

20 января 2024, 07:33
Фото: 1MI
В Ростовской области самый дешевый картофель продается в Миллерово, следует из данных Ростовстата.

Средняя цена за килограмм в регионе составляет 31,3 рубля, а дешевле всего покупать в Миллерово. Здесь его можно найти за 26,2 рубля.

На втором месте идет Сальск — 28,4 рубля, в топ-3 также вошел Волгодонск — 29,3 рубля. Самая высокая стоимость оказалась в Таганроге — 34,3 рубля.

Мандарины подорожали в Ростове до 350 рублей за килограмм. Где купить дешевле
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Согласно официальным данным, самая дешевая говядина продается в Волгодонске, свинина — в Ростове, курица — в Миллерово. Рыбу дешевле всего покупать в Волгодонске, масло — в Сальске, а молоко — в Ростове.

Ранее мандарины подорожали в Ростове до 350 рублей за килограмм. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца.

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