Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить картофель

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Средняя цена за килограмм в регионе составляет 31,3 рубля, а дешевле всего покупать в Миллерово. Здесь его можно найти за 26,2 рубля.
На втором месте идет Сальск — 28,4 рубля, в топ-3 также вошел Волгодонск — 29,3 рубля. Самая высокая стоимость оказалась в Таганроге — 34,3 рубля.
Согласно официальным данным, самая дешевая говядина продается в Волгодонске, свинина — в Ростове, курица — в Миллерово. Рыбу дешевле всего покупать в Волгодонске, масло — в Сальске, а молоко — в Ростове.
Ранее мандарины подорожали в Ростове до 350 рублей за килограмм. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца.